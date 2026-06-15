به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از خنثی‌سازی کلاهک جنگی یک موشک سقوط‌کرده در محدوده ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: در پی حملات بامداد پنجشنبه و سقوط یک فروند موشک در اطراف شهرستان ورامین، یگان کشف و خنثی‌سازی بمب پلیس برای بررسی و ایمن‌سازی محل به منطقه اعزام شد.

وی افزود: نیروهای تخصصی پلیس پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های فنی، عملیات خنثی‌سازی کلاهک جنگی موشک را آغاز کردند.

القاصی‌مهر تصریح کرد: مأموران یگان کشف و خنثی‌سازی بمب پلیس در اقدامی تخصصی و فداکارانه موفق شدند کلاهک جنگی ۵۰۰ کیلویی این موشک را خنثی کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات، محل اصابت به طور کامل پاکسازی و ایمن‌سازی شد.

وی با تقدیر از تلاش نیروهای تخصصی پلیس، تأکید کرد: مجموعه انتظامی با بهره‌گیری از توان فنی و عملیاتی خود در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان آمادگی کامل دارد.