بازداشت فردی به اتهام جاسوسی و ارتباط با شبکه معاند

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اطلاعات فاتب اعلام کرد: فردی با اتهام اولیه جاسوسی دستگیر شده است. ادله و مستندات استخراجشده از تلفن همراه متهم در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته و شامل مواردی از جمله ارتباطگیری در فضای تلگرام با شبکه معاند با هدف ادعایی عضویت در موساد و همچنین ارتباط دوسویه با فردی خارج از کشور بوده است؛ ارتباطی که احتمال طرحریزی یک عملیات بیوتروریستی درمراسمات پیش رو را مطرح کرده است،
همچنین انگیزه منتسب به متهم در این پرونده، خروج از کشور عنوان شده است.
پلیس اطلاعات هشدار میدهند هرگونه همکاری، ارتباطگیری یا فعالیت در بسترهای مشکوک و وابسته به شبکههای معاند، میتواند عواقب جدی امنیتی و قضایی بههمراه داشته باشد.
