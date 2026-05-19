دستگیری دو عنصر نفوذی در تهران با پوشش خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: ماموران پلیس اطلاعات فاتب با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری دو عنصر نفوذی شدند که در غرب و شمال تهران فعالیت می‌کردند و خود را در پوشش خبرنگار معرفی می‌کردند.

این افراد با سوءاستفاده از پوشش رسانه‌ای، اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مرتبط با مراکز حیاتی و حساس نظامی و اطلاعاتی کشور به شبکه‌های معاند نظام می‌کردند.

بر اساس اعلام پلیس، اهمیت دستگیری این عناصر با توجه به داده‌های کشف‌شده و ارتباطات سازمان‌یافته آنها با عناصر داخلی و خارجی بسیار بالاست و در تأمین امنیت ملی و خنثی‌سازی تهدیدات احتمالی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد کانال ارتباطی امن این شبکه با اتاق عملیات خارج از کشور، از طریق اینترنت ماهواره‌ای و با بهره‌گیری از تجهیزات استارلینک برقرار بوده است. دستگاه گیرنده استارلینک این شبکه نیز در جریان عملیات کشف و ضبط شد.

پلیس اعلام کرده است که تحقیقات فنی و اطلاعاتی برای شناسایی سایر اعضا و شبکه‌های پشتیبان این افراد در دستور کار قرار دارد و روند بررسی‌ها ادامه دارد .