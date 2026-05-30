۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

پزشکیان قهرمانی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در آسیا را تبریک گفت

رئیس جمهور قهرمانی مقتدرانه تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابت‌های آسیایی ویتنام را به ملت ورزش دوست ایران، خانواده‌های گرامی ورزشکاران و دست‌اندرکاران تیم ملی کشتی فرنگی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی زودهنگام و مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابت‌های آسیایی ویتنام تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند، یادآور مسئولیت همه ما به ویژه وزارت ورزش و جوانان در توجه بیشتر به استعدادهای نوجوانان و حمایت همه‌جانبه از آنان برای تداوم درخشش در دیگر میادین ورزشی است تا نام و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، همواره سرافراز و عزتمند در میادین جهانی بدرخشد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی زودهنگام و مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابت‌های آسیایی ویتنام، جلوه‌ای درخشان از استعداد، غیرت و توانمندی فرزندان این سرزمین کهن است که بار دیگر با تلاش و پشتکار، شایستگی خود را در عرصه‌های جهانی به نمایش گذاشتند.

این دستاورد ارزشمند، یادآور مسئولیت همه ما به ویژه وزارت ورزش و جوانان در توجه بیشتر به استعدادهای نوجوانان و حمایت همه‌جانبه از آنان برای تداوم درخشش در دیگر میادین ورزشی است تا نام و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، همواره سرافراز و عزتمند در میادین جهانی بدرخشد.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این پیروزی ارزشمند به ملت ورزش دوست ایران، خانواده‌های گرامی ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران تیم ملی کشتی فرنگی، برای همه فرزندان عزیز ایران اسلامی آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی روزافزون دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

محسن صمیمی

