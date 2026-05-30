دستگیری عامل توزیع شیشه در مهدیشهر؛ مواد مخدر از متهم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی مهدیشهر پیرامون دستگیری عامل توزیع شیشه، بیان کرد: دستگیری این فرد بنا به گزارش های مردمی در دستور کار قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: متهم پرونده در حال فعالیت پیرامون مواد مخدر شیشه بود که با ورود ماموران کلانتری ۱۲ مهدیشهر این مجرم سابقه دار به دام پلیس افتاد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با اشاره به دستگیری متهم طی عملیات غافلگیرانه و ضربتی پلیس در مخفیگاه، اشاره کرد: از این متهم مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

حسینی یادآور شد: امنیت خط قرمز پلیس به شمار می رود لذا برای برقراری امنیت جوانان و آسایش خانواده ها با این سوداگر مرگ برخورد شده است.