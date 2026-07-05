پایان فعالیت زن و شوهر قاچاقچی در مهدیشهر؛ متخلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر از انهدام فعالیت یک خانواده توزیع‌کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت اعضای یک خانواده در زمینه توزیع مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند و زن و شوهری را که در این پرونده نقش داشتند، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه در بازرسی از متهمان مقداری مواد مخدر صنعتی کشف و ضبط شد، تصریح کرد: برای متهمان پرونده تشکیل و آنان برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.

حسینی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با عاملان اخلال در نظم و امنیت جامعه و سوداگران مرگ با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.