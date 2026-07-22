به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر به اجرای طرح‌های مستمر مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در شهرستان مهدی‌شهر، اشاره کرد و افزود: در پی دریافت گزارش‌ها و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مأموران پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق به شناسایی یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی شیشه شدند.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و اطمینان از فعالیت متهم، مأموران با هماهنگی مقام قضایی و در قالب یک عملیات غافلگیرانه به مخفیگاه وی اعزام شدند و در اقدامی سریع و دقیق، متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه در بازرسی از محل اختفای متهم، مقادیری مواد مخدر صنعتی شیشه کشف و ضبط شد، ادامه داد: تمامی اقلام مکشوفه به همراه متهم برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.

حسینی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت در زمینه تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر به صورت جدی و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی اضافه کرد: از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از فعالیت افراد سودجو، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.