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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

دستگیری عامل توزیع شیشه در مهدیشهر؛ پایان فعالیت توزیع‌کننده مواد مخدر

دستگیری عامل توزیع شیشه در مهدیشهر؛ پایان فعالیت توزیع‌کننده مواد مخدر

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری یکی از عوامل توزیع مواد مخدر صنعتی طی عملیات پلیس خبر داد و گفت: از این متهم مقادیری مواد مخدر صنعتی شیشه کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر به اجرای طرح‌های مستمر مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در شهرستان مهدی‌شهر، اشاره کرد و افزود: در پی دریافت گزارش‌ها و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مأموران پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق به شناسایی یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی شیشه شدند.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و اطمینان از فعالیت متهم، مأموران با هماهنگی مقام قضایی و در قالب یک عملیات غافلگیرانه به مخفیگاه وی اعزام شدند و در اقدامی سریع و دقیق، متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه در بازرسی از محل اختفای متهم، مقادیری مواد مخدر صنعتی شیشه کشف و ضبط شد، ادامه داد: تمامی اقلام مکشوفه به همراه متهم برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.

حسینی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت در زمینه تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر به صورت جدی و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی اضافه کرد: از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از فعالیت افراد سودجو، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6896016

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