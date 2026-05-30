محمد غفاری ظهر گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی کتابخانه‌های عمومی استان قم اظهار کرد: در روزهایی که برخی خدمات عمومی به دلیل شرایط موجود با محدودیت‌ها و مشکلات اینترنتی مواجه شده بود، کتابخانه‌های عمومی استان قم بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند و حتی یک روز نیز تعطیل نشدند.



وی افزود: همکاران کتابخانه‌های عمومی با تلاش و مسئولیت‌پذیری، زمینه ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان را فراهم کردند و خوشبختانه شاهد استقبال مطلوب و فراتر از انتظار مردم از کتابخانه‌ها بودیم.



وی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه در این ایام، افزایش اقبال مخاطبان به کتاب‌هایی با موضوع رهبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی و مباحث مرتبط با اندیشه انقلاب بود که این مسئله در آمار امانت کتاب‌ها نیز کاملاً مشهود است.



کتاب‌های مرتبط با رهبر انقلاب بیشترین اقبال را داشتند



غفاری گفت: در روزهای اخیر بسیاری از کتاب‌ها همچون خون دلی که لعل شد و شرح اسم که به زندگی، اندیشه و آثار رهبر معظم انقلاب می‌پردازند، به صورت مستمر در چرخه امانت قرار داشته‌اند و برخی از آنها به محض بازگشت به کتابخانه مجدداً توسط اعضا امانت گرفته می‌شوند.



وی افزود: بارها شاهد مراجعه افرادی بوده‌ایم که به دنبال آشنایی بیشتر با آثار و تقریظ رهبر معظم انقلاب هستند و از کتابداران درباره آثار مشابه یا کتاب‌های مرتبط پرس‌وجو می‌کنند.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم تصریح کرد: این استقبال نشان می‌دهد که رخدادهای اخیر و بعثت مردم تا چه اندازه توانسته است مردم را به مطالعه بیشتر و شناخت عمیق‌تر از اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌های اثرگذار این عرصه ترغیب کند.



وی خاطرنشان کرد: فرهنگ کتاب‌خوانی همواره یکی از موضوعات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و ایشان در طول سال‌های مسئولیت خود چه در دوران ریاست جمهوری و چه در دوران رهبری، نقش برجسته‌ای در ترویج کتاب و مطالعه ایفا کرده‌اند.



کتابخانه‌های عمومی ثمره نگاه فرهنگی رهبر انقلاب هستند



غفاری با اشاره به جایگاه کتابخانه‌های عمومی در کشور اظهار کرد: برای مجموعه کتابخانه‌های عمومی، توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه کتاب و مطالعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این موضوع همواره برای فعالان این عرصه الهام‌بخش بوده است.



وی افزود: کتابخانه‌های عمومی کشور از سال ۱۳۸۳ با نگاه و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب مسیر جدیدی را آغاز کردند و امروز این نهاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی کشور در خدمت مردم قرار دارد.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم بیان کرد: علاقه رهبر معظم انقلاب به کتاب و ادبیات موضوعی روشن و شناخته شده است و کمتر می‌توان شخصیتی در این سطح از مسئولیت را یافت که تا این اندازه نسبت به کتاب، مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دغدغه‌مند و اثرگذار باشد.



وی ادامه داد: این رویکرد فرهنگی موجب شده است تا نسل‌های مختلف جامعه، به ویژه جوانان، بیش از گذشته به کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد فکری و فرهنگی توجه کنند.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم خاطرنشان کرد: این ظرفیت ارزشمند فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش هرچه بیشتر فرهنگ مطالعه در جامعه باشد و کتابخانه‌های عمومی نیز در همین مسیر تلاش می‌کنند خدمات فرهنگی متنوعی را در اختیار شهروندان قرار دهند.



طرح «کتابت را جا بگذار» با استقبال مردم روبه‌رو شد



غفاری با اشاره به اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: آنچه در این روزها مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد توجه مردم به کتاب و مطالعه افزایش یافته و آثار این رویکرد فرهنگی به شکلی عمیق و ملموس در جامعه قابل مشاهده است.



وی افزود: کتابخانه‌های عمومی استان در این ایام میزبان اقشار مختلف مردم بودند و البته همزمانی این روزها با فصل امتحانات و کنکور نیز موجب افزایش حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در کتابخانه‌ها شده است.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم با اشاره به اجرای طرحی فرهنگی در روزهای اخیر بیان کرد: یکی از برنامه‌هایی که در این شب‌ها اجرا شد طرح «کتابت را جا بگذار» بود که با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم مواجه شد.



وی ادامه داد: در قالب این طرح، کتابداران و فعالان حوزه کتاب و ادبیات با حضور در تجمعات مردمی، کتاب‌هایی را در میان مردم توزیع می‌کردند و از دریافت‌کنندگان می‌خواستند پس از مطالعه، کتاب را در یک فضای عمومی یا به فرد دیگری اهدا کنند تا چرخه مطالعه و گردش کتاب ادامه یابد.



گردش کتاب در مساجد و موکب‌ها شکل گرفت



غفاری تصریح کرد: بر روی این کتاب‌ها مُهری با عنوان «کتابت را جا بگذار» درج شده بود و از مخاطبان درخواست می‌شد پس از مطالعه، کتاب را در مسجد، حسینیه، بیمارستان، پارک یا هر فضای عمومی دیگری در اختیار افراد دیگر قرار دهند.



وی گفت: هدف از اجرای این طرح، گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی عمومی به کتاب بود و خوشبختانه بازخوردهای بسیار مناسبی نیز از سوی مردم دریافت شد.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم افزود: علاوه بر فعالیت مستقیم همکاران کتابخانه‌ها، تعدادی از موکب‌ها و مجموعه‌های مردمی نیز در این طرح مشارکت کردند و با دریافت کتاب‌های اهدایی، به ترویج فرهنگ مطالعه در میان مخاطبان خود پرداختند.



وی خاطرنشان کرد: برخی از این موکب‌ها حتی مسابقات کتابخوانی برگزار کردند و تعدادی نیز به شکل خودجوش فرآیند امانت و گردش کتاب را در میان مراجعه‌کنندگان راه‌اندازی کردند.



گرانی کتاب ضرورت مراجعه به کتابخانه‌ها را بیشتر کرده است



غفاری بیان کرد: در برخی موکب‌ها کتاب‌ها برای مدت مشخصی در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت و افراد پس از مطالعه، کتاب را به دیگران منتقل می‌کردند تا شمار بیشتری از علاقه‌مندان بتوانند از محتوای آن بهره‌مند شوند.



وی ادامه داد: این اقدامات نشان می‌دهد ظرفیت‌های مردمی در حوزه ترویج کتابخوانی بسیار گسترده است و در صورت هدایت صحیح می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرانه مطالعه ایفا کند.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم با اشاره به افزایش قیمت کتاب در سال‌های اخیر گفت: هزینه تهیه کتاب برای بسیاری از خانواده‌ها افزایش یافته و در چنین شرایطی کتابخانه‌های عمومی می‌توانند فرصت مناسبی برای دسترسی آسان و کم‌هزینه به منابع مطالعاتی فراهم کنند.



وی افزود: امیدواریم شهروندان بیش از گذشته از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند و ما نیز تلاش خواهیم کرد با توسعه خدمات و برنامه‌های فرهنگی، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در کتابخانه‌ها را فراهم سازیم.



غفاری در پایان تأکید کرد: سرانه مطالعه در کشور همچنان نیازمند ارتقا است و ترویج فرهنگ کتابخوانی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا بتوانیم در این حوزه به جایگاه شایسته‌تری دست پیدا کنیم.