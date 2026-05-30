حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار دارالمؤمنین کاشان برای حضور در جشن بزرگ «مهمونی غدیر کاشونی‌ها» اظهار کرد: غدیر نقطه تداوم رسالت و محور شکل‌گیری امت اسلامی بر مدار ولایت است و امروز ملت ایران با الهام از فرهنگ غدیر، ایستادگی و وحدت خود را در میدان حفظ کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی جهت برگزاری چهارمین دوره مهمونی غدیر کاشونیا با ستاد مردمی غدیر کاشان ابراز کرد: این رویداد عظیم مردمی به مناسبت عیدالله الاکبر و به پاس ۱۰۰ روز حماسه، مجاهدت و خونخواهی رهبر شهید در میدان و با همت مجموعه‌های مردمی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، فعالان فرهنگی و نوجوانان و جوانان ولایی برگزار خواهد شد و بحمدالله فضای شهر برای برگزاری یکی از متفاوت‌ترین اجتماعات مردمی غدیر در حال آماده‌سازی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان تصریح کرد: جشن بزرگ «مهمونی غدیر کاشونی‌ها» روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد و تا پاسی از شب ادامه دارد. محور اصلی این اجتماع مردمی حدفاصل میدان معلم تا میدان حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای خواهد بود که این مسیر به پهنه‌ای بزرگ از حماسه، حضور و حرکت‌های مردمی تبدیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در طول مسیر، مواکب متعدد مردمی در حوزه‌های پذیرایی، خدمات‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های خانواده‌محور مستقر خواهند شد و علاوه بر ایستگاه‌های صلواتی، برنامه‌های متنوع هنری، سرود، اجرای گروه‌های نوجوان، مسابقات، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان و رویدادهای فرهنگی متناسب با عید ولایت تدارک دیده شده است تا فضایی امیدآفرین و مملو از معنویت برای مردم ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بصیرتی با تأکید بر اینکه غدیر متعلق به همه مردم است، بیان کرد: آنچه امروز در حال شکل‌گیری است جلوه‌ای از میدان‌داری مردم مؤمن و انقلابی است. هرجا کار به مردم سپرده شد برکت، خلاقیت و ماندگاری ایجاد شده و جشن غدیر نیز باید به نماد همدلی، وحدت و حضور پرشور خانواده‌ها تبدیل شود.

وی ادامه داد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به امید، همبستگی اجتماعی و تقویت هویت دینی و انقلابی نیاز دارد و عید غدیر ظرفیت کم‌نظیری برای ایجاد این پیوند عمیق میان نسل‌ها و اقشار مختلف مردم فراهم کرده است. حضور نوجوانان و جوانان در میدان غدیر، امتداد همان حرکت تمدن‌ساز انقلاب اسلامی و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در پایان از عموم مردم، هیئات مذهبی، مجموعه‌های فرهنگی، خیرین، اصناف، بازاریان و فعالان مردمی دعوت کرد با حضور پرشور خود در این اجتماع بزرگ مردمی، جلوه‌ای باشکوه از محبت به امیرالمؤمنین علیه‌السلام و وحدت مردم دارالمؤمنین کاشان را به نمایش بگذارند و افزود: علاقه‌مندان به مشارکت در برپایی مواکب و همکاری در این جشن مردمی می‌توانند برای دریافت اطلاعات و ثبت‌نام، عدد ۱ را به شماره ۰۹۲۱۸۷۸۱۵۴۴ ارسال کنند.