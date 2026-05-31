مهدی محسنیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامههای دهه ولایت و عید غدیر در یزد، مهمترین ویژگی رویدادهای امسال را محلهمحور بودن آنها عنوان کرد و گفت: هدف این بوده که برنامهها از شکل متمرکز و صرفاً اداری خارج شود و مردم هر محله، خودشان بازیگران اصلی جشنها باشند.
وی افزود: نقش شهرداری یزد در این میان بیشتر بر محور حمایت، هماهنگی، تسهیلگری و پشتیبانی تعریف شده تا میدان اجرا در اختیار ظرفیتهای مردمی، هیئتها، مساجد، پایگاهها و فعالان فرهنگی محلات قرار گیرد.
محسنیزاده ادامه داد: این رویکرد باعث شده نقشه برنامههای غدیر در یزد به جای آنکه روی یک یا دو مراسم بزرگ خلاصه شود، در چند مسیر و نقطه مختلف شهر گسترده شود؛ بهگونهای که هر منطقه، سهمی از حالوهوای عید داشته باشد و خانوادهها بتوانند در نزدیکترین محدوده به محل زندگی خود در برنامهها حضور پیدا کنند.
«پیادهراههای غدیر»؛ خیابانهایی که به مسیر جشن تبدیل میشوند
وی ادامه داد: در میان مجموعه برنامههای پیشبینیشده، «پیادهراههای غدیر» مهمترین بخش و شاید شاخصترین نماد رویکرد امسال است.
محسنیزاده با اشاره به اجرای این طرح در شش نقطه شهر گفت: قرار نیست پیادهراهها فقط محل عبور باشند؛ این فضاها به مسیرهایی برای توقف، تماشا، مشارکت و تجربه خانوادگی جشن غدیر تبدیل میشوند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، نخستین پیادهراه در دوشنبه ۱۱ خرداد در فلکه دوم منطقه آزادشهر برپا میشود. دومین برنامه در سهشنبه ۱۲ خرداد به محله جوادالائمه(ع) در بلوار ۱۷ شهریور میرسد. خیابان قیام در چهارشنبه ۱۴ خرداد میزبان سومین پیادهراه خواهد بود و در روز عید غدیر، پنجشنبه ۱۵ خرداد نیز بلوار علامه جعفری در حسنآباد به یکی از کانونهای اصلی جشن تبدیل میشود. پس از آن، محله پردیسان (اسکان سابق) در یکشنبه ۱۷ خرداد و خیابان مقداد در محله مسکن در سهشنبه ۱۹ خرداد میزبان دو پیادهراه دیگر خواهند بود.
دبیر ستاد مبشر غدیر یزد درباره فضای این پیادهراهها ادامه داد: برای این مسیرها تنها یک برنامه واحد در نظر گرفته نشده، بلکه مجموعهای متنوع از فعالیتها پیشبینی شده است؛ از غرفههای فرهنگی با موضوعاتی مانند حجاب و سبک زندگی تا غرفههای پذیرایی، اجرای گروههای سرود، برنامههای ورزشی، بازیهای جمعی و ابربازیهایی که بتواند خانوادهها و بهویژه کودکان و نوجوانان را درگیر کند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که بدنه اجرایی این برنامهها را خود فعالان محلی شکل میدهند و همین مسئله به آنها هویت بومی و رنگوبوی مردمی میدهد.
محسنیزاده در ادامه با اشاره به جشنهای بزرگ منطقهای گفت: همزمان با پیادهراهها، چند برنامه محوری نیز در نقاط مختلف شهر برگزار میشود تا مخاطبان در شبهای منتهی به عید غدیر، در چند منطقه اصلی امکان حضور در جشنهای متمرکزتر را داشته باشند. این جشنها در بازه زمانی ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ برنامهریزی شدهاند.
وی افزود: بر اساس این برنامه، باغ دولتآباد در شنبه ۹ خرداد میزبان نخستین جشن بزرگ خواهد بود. سپس مسجد ۱۴ معصوم(ع) امامشهر در یکشنبه ۱۰ خرداد پذیرای شهروندان میشود. پارک وحشی بافقی در خیابان مهدی برای چهارشنبه ۱۳ خرداد در نظر گرفته شده و پارک سید گلسرخ فهادان نیز در پنجشنبه ۱۵ خرداد میزبان یکی از جشنهای اصلی خواهد بود. علاوه بر این، محله جوادالائمه در شبهای ۱۱ و ۱۲ خرداد دو برنامه متوالی خواهد داشت.
دبیر ستاد مبشر غدیر یزد خاطرنشان کرد: این برنامهها فقط به چند جشن شاخص محدود نمیشود و پیشبینی شده است با حمایت شهرداری، نزدیک به ۱۰۰ جشن محلهای نیز در سطح شهر برگزار شود؛ جشنهایی که در پارکهای کوچک محلی، مساجد، حسینیهها و فضاهای جمعی محلات شکل میگیرد و قرار است گستره حضور مردمی را افزایش دهد.
۱۲۰ موکب؛ شبکهای از مشارکت مردمی در سطح شهر یزد
وی گفت: یکی از بخشهای مهم دهه ولایت در یزد، حضور موکبهای مردمی است؛ موکبهایی که نقش آنها فقط در پذیرایی خلاصه نمیشود و در بسیاری موارد، به پایگاه اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل میشوند.
محسنیزاده بیان کرد: در این ایام از حدود ۱۲۰ موکب مردمی پشتیبانی میشود تا فعالیت آنها با انسجام بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: تکیه بر موکبها به این دلیل است که بخش مهمی از حس و حال عید در ارتباط مستقیم مردم با مردم شکل میگیرد. هر موکب میتواند در کنار پذیرایی، یک نقطه گفتگو، تعامل اجتماعی و مشارکت محلهای باشد و به همین دلیل، پشتیبانی از آنها یکی از ارکان برنامهریزی امسال است.
وی گفت: در میان برنامههای امسال، طرح «پای کار غدیر» جایگاه ویژهای دارد؛ طرحی که با همکاری جبهه مردمی انقلاب برای نوجوانان پیشبینی شده است.
دبیر ستاد مبشر غدیر یزد در این باره گفت: رویکرد این طرح آن است که نوجوانان فقط مخاطب جشنها نباشند، بلکه بخشی از مسئولیت واقعی را برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، نوجوانان در برپایی موکبها، اجرای برنامهها و مدیریت بعضی جشنهای محلهای نقشآفرینی میکنند. این نگاه، ضمن آنکه به برنامهها انرژی و تحرک بیشتری میدهد، به نسل نوجوان نیز امکان میدهد تجربه حضور اجتماعی، کار جمعی و مسئولیتپذیری را در یک بستر فرهنگی و مناسبتی بهطور عینی تمرین کند.
محسنیزاده از چند برنامه ویژه نیز نام برد که قرار است وجه متمایزتری به رویدادهای امسال بدهد. یکی از این بخشها، جشن و اطعام ویژه ایتام در روز عید غدیر است؛ برنامهای که با هدف توجه به گروههای کمتر دیدهشده و پیوند دادن شادی عید با رویکرد حمایتی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از اجرای زورخانهای کودکان دارای سندروم داون به عنوان یکی از بخشهای متفاوت برنامهها یاد کرد و گفت: این اجرا برای نخستینبار در برنامههای غدیر یزد طراحی شده و قرار است هم در بستر رسانهای و هم در برخی برنامههای شهری و پیادهراهها ارائه شود. این بخش از برنامه، علاوه بر جنبه نمایشی، حامل پیام توجه به توانمندی کودکان دارای نیازهای ویژه نیز هست.
دبیر ستاد مبشر غدیر یزد در ادامه، از توسعه برنامه «پردهخوانی غدیر» خبر داد و گفت: در سالهای گذشته این برنامه بیشتر در قالب محدود و در چند فضای مشخص اجرا میشد، اما امسال قرار است شکل گستردهتری پیدا کند. بر این اساس، مربیان پردهخوانی به درخواست شهروندان، به مساجد، محلهها و حتی جشنهای خانگی و خانوادگی اعزام میشوند تا روایت غدیر در محیطهای صمیمیتر و برای گروههای متنوعتری ارائه شود.
وی این بخش را یکی از قالبهای مؤثر در انتقال مفاهیم غدیر دانست و افزود: ویژگی پردهخوانی این است که میتواند روایت را برای کودک، نوجوان و بزرگسال بهطور همزمان قابل دریافت کند و در عین حال، فضای خشک و رسمی نداشته باشد.
محسنیزاده در پایان از پیشبینی برنامههایی با محور خانواده و ازدواج نیز خبر داد و گفت: بوستان خانواده در بلوار بسیج تا شب عید غدیر میزبان برنامههایی خواهد بود که با تمرکز بر موضوع ازدواج و خانواده طراحی شده است. این بخش نیز در کنار سایر رویدادها تلاش میکند مناسبت غدیر را از سطح یک جشن مناسبتی فراتر ببرد و به موضوعات اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز جامعه پیوند بزند.
دبیر ستاد مبشر غدیر یزد با تأکید بر تداوم این برنامهها تا عید مباهله خاطرنشان کرد: مجموعه رویدادهای پیشبینیشده برای دهه ولایت در یزد، یک برنامه مقطعی و تکشبی نیست، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای پیوسته است که در نقاط مختلف شهر جریان خواهد داشت و جزئیات تکمیلی آن نیز از مسیرهای رسمی اطلاعرسانی میشود.
