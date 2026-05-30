المانیتور فاش کرد؛ طرح جامع آمریکا و اسرائیل برای براندازی حکومت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع غربی جزئیات جدیدی از طرح شوم آمریکا و اسرائیل علیه ایران را فاش کردند.

المانیتور به نقل از مقامات اسرائیلی، از طرح «جامع و دقیق» آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سرنگونی حکومت ایران با همکاری گروهکهای تجزیه‌طلب کُرد پرده برداشته است.

المانیتور به نقل از یک منبع ارشد اطلاعاتی رژیم صهیونیستی فاش کرد: طرح براندازی نظام ایران با همکاری کردها جامع و مفصل بود. آمریکایی‌ها کاملاً از این طرح آگاه بودند، زیرا گزارش جامعی دریافت کرده بودند.

این منبع اسرائیلی مدعی شد: کردها مایل به انجام این عملیات بودند، اما واشنگتن در آخرین لحظه آن را متوقف کرد.

المانیتور، به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی گزارش داد: چه کسی می‌داند چه زمانی، یا حتی آیا فرصتی مشابه دوباره پیش خواهد آمد؟

این منبع اطلاعاتی اسرائیلی فاش کرد: ناامیدی در میان کردهای مقیم عراق عمیق بود و ترس از واکنش تهران پس از فاش شدن جزئیات طرح وجود داشت.