اعزام ۲۲ نفر از کادر درمانی و اجرایی به درمانگاه های عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا لطیفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران،اظهارکرد: در راستای ارائه خدمات درمانی به زائران، ۲۲ نفر از نیروهای متخصص شامل پزشکان عمومی، پرستاران، فوریت های پزشکی، تکنسین های دارویی، تکنسین های ازمایشگاه و نیروهای پذیرش و صندوق از سوی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی به کشور عراق اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این تیم درمانی در درمانگاه‌های شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی به ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و مراقبتی به زائران خواهند پرداخت.

لطیفی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران در مناسبت‌های مذهبی، تصریح کرد: بهره‌گیری از نیروهای مجرب و متعهد در این مأموریت، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای سلامت زائران ایفا می‌کند.