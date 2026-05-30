  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

اعزام ۲۲ نفر از کادر درمانی و اجرایی به درمانگاه های عتبات عالیات

اعزام ۲۲ نفر از کادر درمانی و اجرایی به درمانگاه های عتبات عالیات

بیرجند- معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از اعزام ۲۲ نفر از کادر درمانی و اجرایی این استان به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا لطیفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران،اظهارکرد: در راستای ارائه خدمات درمانی به زائران، ۲۲ نفر از نیروهای متخصص شامل پزشکان عمومی، پرستاران، فوریت های پزشکی، تکنسین های دارویی، تکنسین های ازمایشگاه و نیروهای پذیرش و صندوق از سوی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی به کشور عراق اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این تیم درمانی در درمانگاه‌های شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی به ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و مراقبتی به زائران خواهند پرداخت.

لطیفی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران در مناسبت‌های مذهبی، تصریح کرد: بهره‌گیری از نیروهای مجرب و متعهد در این مأموریت، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای سلامت زائران ایفا می‌کند.

کد مطلب 6844940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها