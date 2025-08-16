  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۱۷

توسط هلال احمر خراسان جنوبی در کاظمین صورت گرفت؛

ارائه خدمات درمانی و دارویی به بیش از ۷۳ هزار زائر اربعین حسینی

ارائه خدمات درمانی و دارویی به بیش از ۷۳ هزار زائر اربعین حسینی

بیرجند- مسئول بهداشت و درمان کاظمین در عملیات بهداشتی درمانی اربعین حسینی، گفت: ۷۳ هزار و ۳۲۸ نفر زائر اربعین حسینی از ۱۴ مردادماه تاکنون از خدمات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا لطیفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اربعین امسال مانند سال گذشته دو درمانگاه در شارع صاحب الزمان (عج) و شارع امام علی (ع) کاظمین توسط این جمعیت مستقر شده و به زائران اربعین خدمات پزشکی ارائه می‌دهند.

مسئول بهداشت و درمان کاظمین در عملیات بهداشتی درمانی اربعین حسینی افزود: انجام ۵۸۰ مورد تست قند خون، ۲ هزار و ۳۱ نفر فشار خون، ۲۷۶ مورد نوار قلب، یک هزار و ۵۸۶ مورد سرم تراپی، مراجعه یک هزار و ۹۲۳ مورد گرمازدگی و انجام ۶ هزار و ۳۹۳ مورد تزریقات از جمله خدمات ارائه شده در زمینه پیراپزشکی بوده است.

مسئول بهداشت و درمان کاظمین در عملیات بهداشتی درمانی اربعین حسینی از ویزیت ۲۳ هزار و ۵۱۷ بیمار در درمانگاه‌های مستقر شهر کاظمین خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۱ هزار و ۳۲۳ نفر از پزشک عمومی و ۲ هزار و ۱۹۴ نفر هم در بخش داخلی خدمت گرفته‌اند.

لطیفی یادآور شد: ۱۱۲ پزشک، پرستار و کادر درمان از خراسان جنوبی در قالب تیم‌های هلال احمر به صورت هوایی از ۵ مردادماه اعزام شدند و کار خدمات رسانی آنها از ۱۲ مردادماه در کاظمین آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: اربعین امسال برای چهارمین سال مدیریت درمانگاه‌ها و پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در شهر کاظمین برعهده جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی قرار گرفته است و آمادگی کامل برای خدمات رسانی به زائران وجود دارد.

لطیفی یادآور شد: تعداد ۴۱ انتقالی توسط آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی مستقر در کاظمین انجام شده که ۶ انتقالی به مرز و مابقی در داخل شهر کاظمین به بیمارستان بوده است.

