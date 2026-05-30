به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش درباره افق کلان پروژه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم اظهار کرد: اتاقی به نام اتاق وضعیت داریم که وضعیت پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی را مانیتورینگ می‌کند و می‌توان از این طریق وضعیت اجرای پروژه ها در استان و مناطق مختلف را با توجه به میانگین پیشرفت پروژه‌، رصد کرد.

وی با بیان اینکه جریان نهضت توسعه عدالت آموزشی با پنج هدف مورد تأکید رئیس جمهور است، افزود: وقتی از «نهضت توسعه عدالت آموزشی» صحبت می‌کنیم همه تصور می‌کنند که فقط مدرسه ساخته می شود، در حالی که اینطور نیست. نهضت توسعه عدالت آموزشی پنج بعد دارد که یک بعد آن مدرسه‌سازی است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بعد نخست نهضت عدالت آموزشی یعنی در حوزه مدرسه‌سازی ۸ هزار پروژه را در ۶ برش‌ محوری اعم از مدارس کانکسی، سنگی، نیمه تمام، تخریب بازسازی، سرانه کمتر و رسیدن به استاندارد مطلوب طراحی کردیم، گفت: ۸ هزار پروژه در استان‌ها با برش منطقه‌ای استخراج شده است.

کاظمی درباره تامین اعتبارات نهضت توسعه عدالت آموزشی نیز افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی از چند کانال پشتیبانی می شود، خیرین برای اجرای این نهضت ۲۵ همت کمک کردند ضمن اینکه برای هر پروژه‌ یک هیات امنا تشکیل شده تا کمک‌های مردمی را جمع آوری کنند.

وی با یادآوری ساخت مدرسه توسط شخص رئیس جمهور ادامه داد: یک مورد آن خوزستان بود که رئیس جمهور، خشت اول ساخت مدرسه را بنا نهاد و در خراسان شمالی هم به روستایی رفتیم که خود مردم اقدامات را انجام می‌دادند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی پویش‌های ملی نظیر «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی، توضیح داد: در داستان مدرسه میناب هم با پویش «فرشتگان میناب» عدد بسیار بالایی جمع شد، طبق آخرین آمار بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان برای این مهم جمع آوری شده است.

کاظمی افزود: در کنار این امر عتبه حسینی هم برای ساخت آنجا اعلام آمادگی کردند و کلنگ آن را زدند.

وی درباره ساخت مدرسه به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی هم اظهار کرد: بخش‌های مختلف پای کار آمدند، با یک شرکت خصوصی ۱.۵ هزار میلیاردتومان تفاهم امضا کردیم. تمام بنگاه‌های اقتصادی وسط میدان آمدند تا مدرسه بسازند، همه هم کمک کردند. این یک ضلع و یک چشمه از توسعه عدالت آموزشی بود.

وزیر آموزش و پرورش هوشمندسازی تجهیزات را هدف دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی عنوان و تصریح کرد: بعد از حدود شش ماه مطالعه، استانداردهای روز دنیا را برای هوشمندسازی کلاس درس آماده کردیم. بعد هم بنگاه‌های اقتصادی ورود کردند، سفارش دادند که تجهیزات از کشور چین تولید، وارد و نصب شوند. این ها مبتنی بر هوش مصنوعی و تلویزیون‌های مجهز لمسی خوب و چند کاره است که به صورت آزمایشی در هشت مدرسه در سطح کشور نصب کردیم.

کاظمی با بیان اینکه هدف سوم عدالت آموزشی، توانمندسازی و آموزش معلمان و ضلع چهارم توسعه فضاهای ورزشی و کیفیت بخشی به آنها است، عنوان کرد: ما در یک گام سه هزار فضای ورزشی جدید ایجاد کردیم، زمین‌های مختلف بازی، سالن ورزشی و استخرهای ورزشی در مدارس ساختیم.

وی درباره هدف پنجم نهضت توسعه عدالت آموزشی که مبتنی بر فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی است نیز توضیح داد: برای این ضلع نیز برنامه‌ریزی کردیم تا با استفاده از فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی با رویکرد توسعه عدالت بتوانیم خدمات متناسب و شایسته به تمام بچه‌های کشور ارائه دهیم. این ابعاد نهضت توسعه عدالت آموزشی است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: درحالی رسانه‌ها فقط به ساخت مدرسه به عنوان نهضت توسعه عدالت آموزشی می‌پردازند که اضلاع دیگر از ساخت مدرسه مهم‌تر است چراکه این اضلاع می‌توانند عدالت را توسعه دهند.

کاظمی همچنین با حضور در اتاق رصد لحظه‌ای وضعیت عدالت آموزشی توسط اطلس نهضت عدالت آموزشی واقع در وزارت آموزش و پرورش، از نزدیک وضعیت پیشرفت نهضت توسعه عدالت آموزشی را نمایش داد و گفت: طبق آخرین آمار حدود ۱۷۰۰ مدرسه کانکسی و حدود هزار مدرسه سنگی داشتیم که در حال حاضر اکثر این مدارس جمع آوری شده‌ و می‌توان گفت کار جمع آوری مدارس سنگی و کانکسی به اتمام رسیده‌ است.