به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، یکشنبه سوم خردادماه در جلسه ستاد راهبردی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) که با حضور اعضای این ستاد برگزار شد و در آن گزارشی از اقدامات انجام‌شده در خصوص دانش‌آموزان و بازماندگان حادثه میناب ارائه شد، ضمن تسلیت ایام شهادت امام محمدباقر(ع)، سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت و یاد شهدای عملیات بیت‌المقدس، فتح‌المبین، شهید محمد جهان‌آرا و شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را زنده نگه داشت.

کاظمی از تلاش‌های اعضای کارگروه آسیب‌های اجتماعی، تیم‌های مشاوره، مدیران و همکاران استانی در رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان آسیب‌دیده قدردانی کرد و گفت: گزارش ارائه‌شده درباره حادثه میناب نشان داد که مجموعه همکاران، اقدامات راهبردی و مؤثری را در این زمینه دنبال کرده‌اند.

وی با اشاره به ابعاد سنگین این حادثه، افزود: سطح این مصیبت به اندازه‌ای بالاست که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ بنابراین باید همه ظرفیت‌ها برای کمک به بهبود شرایط خانواده‌ها و دانش‌آموزان آسیب‌دیده به‌کار گرفته شود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در کاهش آثار اجتماعی و روانی حادثه، تصریح کرد: سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حوزه تربیت‌بدنی و... می‌توانند با اجرای برنامه‌های هدفمند، در ایجاد همدلی و کمک به عبور دانش‌آموزان و خانواده ها از شرایط بحرانی نقش مؤثری ایفا کنند.

کاظمی ادامه داد: تمامی برنامه‌ها باید با هدایت، برنامه‌ریزی و هماهنگی کامل استان اجرا شود و نباید با تعدد برنامه‌ها، فشار مضاعفی به استان وارد شود.

وی در ادامه بر ضرورت پرهیز از اقدامات شتاب‌زده تأکید کرد و گفت: اقدامات حمایتی باید کاملاً علمی، تخصصی و دارای کارکرد مثبت باشد تا بتواند آثار مؤثری در بهبود وضعیت دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم بررسی دقیق نیازهای آسیب‌دیدگان، اظهار کرد: موضوعات مختلف از مسائل معیشتی و درمانی گرفته تا حمایت‌های اجتماعی و روانی باید به‌صورت میدانی احصا و دسته‌بندی شود.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است مدل اجرای طرح «حامی» برای دانش‌آموزان بازمانده حادثه میناب، متناسب با شرایط و نیازهای واقعی آنان طراحی و اجرا شود.