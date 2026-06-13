به گزارش خبرنگار مهر، محمدپور پیش از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی که در سالن جلسات این ادارهکل برگزار شد، اظهار کرد: کانون پرورش فکری نقش مهمی در شکلدهی آینده تربیتی و فرهنگی نسل کودکان و نوجوانان دارد.
وی در ادامه افزود: هویت ملی و اقتدار ایران مرهون تلاش نسلهای گذشته است و آینده کشور نیز به تربیت درست نسل جدید وابسته خواهد بود؛ از این رو نقش نهادهای تربیتی و فرهنگی بیش از گذشته پررنگ شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: مأموریت کانون تنها اجرای برنامههای فرهنگی نیست، بلکه کمک به تربیت نسلی اندیشهورز، خلاق، دارای هویت و امیدوار به آینده است.
وی با اشاره به سیاستهای این نهاد فرهنگی تصریح کرد: اگر برای کودکان میدان خلاقیت، امید و هویت ایجاد نکنیم، دیگران ذهن آنان را با محتواهای ناسالم و غیرسازنده پر خواهند کرد.
محمدپور بیان کرد: فعالیتهای فرهنگی باید مهارت گفتوگو، سواد رسانهای و مسئولیتپذیری را در کودکان و نوجوانان تقویت کند تا نسل آینده توانایی مواجهه هوشمندانه با تحولات اجتماعی و رسانهای را داشته باشد.
وی بیان کرد: عدالت در برخورداری از خدمات فرهنگی و در دسترس بودن این خدمات برای همه کودکان و نوجوانان، از مهمترین سیاستهای کانون پرورش فکری است و باید در تمامی استانها مورد توجه قرار گیرد.
در این آیین فرهاد آقابیگی تکریم و مسلم ربانیان به عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی منصوب شد.
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