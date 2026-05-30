به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، کائو کیم هورن، دبیرکل آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ) امروز شنبه در مجمع گفتگوی شانگری‌لا در سنگاپور، بر تمایل کشورهای جنوب شرقی آسیا برای حفظ استقلال در انتخاب شرکا و جلوگیری از فشار در رویارویی ژئوپلیتیکی بین قدرت‌ های بزرگ تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دبیرکل آسه‌آن گفت: کشورهای جنوب شرق آسیا خواهان توسعه همکاری با همه شرکا هستند و نمی‌ خواهند در رقابت میان قدرت‌ های بزرگ ناچار به انتخاب یک طرف شوند.



وی سپس افزود: کشورهای منطقه در پی حفظ آزادی عمل برای تنوع‌ بخشی به روابط خارجی خود، تعیین مستقل مسیر توسعه و افزایش تاب‌ آوری در برابر شوک‌ های خارجی هستند. آسه‌آن همچنان به نظم منطقه‌ ای باز و فراگیر، مبتنی بر حقوق بین‌ الملل، منشور سازمان ملل متحد و منشور خود پایبند است.