۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

آسه‌آن: نمی‌خواهیم در رقابت قدرت‌ها یک طرف را انتخاب کنیم

دبیرکل آسه‌آن در مجمع گفتگوی شانگری‌لا در سنگاپور اعلام کرد: کشورهای منطقه نمی‌خواهند در رقابت میان قدرت‌های بزرگ ناچار به انتخاب یک طرف شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، کائو کیم هورن، دبیرکل آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ) امروز شنبه در مجمع گفتگوی شانگری‌لا در سنگاپور، بر تمایل کشورهای جنوب شرقی آسیا برای حفظ استقلال در انتخاب شرکا و جلوگیری از فشار در رویارویی ژئوپلیتیکی بین قدرت‌ های بزرگ تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دبیرکل آسه‌آن گفت: کشورهای جنوب شرق آسیا خواهان توسعه همکاری با همه شرکا هستند و نمی‌ خواهند در رقابت میان قدرت‌ های بزرگ ناچار به انتخاب یک طرف شوند.

وی سپس افزود: کشورهای منطقه در پی حفظ آزادی عمل برای تنوع‌ بخشی به روابط خارجی خود، تعیین مستقل مسیر توسعه و افزایش تاب‌ آوری در برابر شوک‌ های خارجی هستند. آسه‌آن همچنان به نظم منطقه‌ ای باز و فراگیر، مبتنی بر حقوق بین‌ الملل، منشور سازمان ملل متحد و منشور خود پایبند است.

