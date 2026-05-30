به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری از انهدام ۴۷ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب در شمال کشور خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با این پدیده شوم، ۶۷ راس چهارپا که برای حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توسط دستگاه قضایی استان توقیف و به حیات وحش میانکاله رهاسازی شدند.



باقری جامخانه، با بیان اینکه این باندها در زمینه قطع درختان جنگلی و حمل چوب‌های قاچاق در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان فعالیت داشتند، افزود: در این راستا، با پیگیری‌های قضایی از طریق نیابت، متخلفانی که اقدام به خرید چوب آلات قاچاق می‌کردند نیز در سایر استان‌ها شناسایی و دستگیر شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.



او از یک اقدام نوآورانه در حوزه برخورد با قاچاق چوب خبر داد و گفت: برای اولین بار در سطح استان، با پیگیری‌های صورت گرفته از دستگاه قضایی، مجوزی برای توقیف چارپایانی که به عنوان وسیله نقلیه در حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، اخذ شد.



مدیرکل منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: در نتیجه این اقدام، تعداد ۶۷ راس چارپا که در امر حمل چوب قاچاق دخیل بودند، توقیف و پس از طی مراحل قانونی، به زیستگاه‌های طبیعی در منطقه میانکاله رهاسازی شدند.



وی همچنین به روند کاهشی قطع درختان و حمل چوب قاچاق از ابتدای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، شاهد کاهش قابل توجهی در این زمینه بوده‌ایم که نشان از اثربخشی اقدامات مشترک دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر عوامل حفاظت از انفال است.