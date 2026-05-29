به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائینیا پیش از ظهر جمعه در کارگروه آرد و نان خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: حقوق و دستمزد، بیمه، حمل و نقل آرد، انرژی و برخی مواد مصرفی از مولفههای تأثیرگذار بر قیمت نان است.
وی افزود: برای هرگونه افزایش قیمت، تمامی مولفهها بررسی و ارزیابی میشود.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه امسال افزایش قیمتی توسط دولت در نرخ فروش آرد به نانواییهای دولتی وجود ندارد، سهم آرد در قیمت تمامشده نان را کمتر از پنج درصد اعلام کرد.
رجائینیا همچنین بر نظارت مستمر بر زنجیره تولید نان از مزرعه تا نانوایی تأکید کرد و گفت: کیفیت گندم تولیدی، نحوه ذخیرهسازی، فرآیند تولید آرد در کارخانهها، حمل و نگهداری مناسب و شیوه تولید خمیر و پخت در کیفیت نان مؤثر است.
وی از اجرای برنامه جامع نظارتی در تمامی زنجیره تولید تا عرضه نان با هدف ارتقای کیفیت نان در خراسان شمالی خبر داد.
