مخبر: تنها راه حل مشکلات کشور، قوی شدن از راه علم و فناوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار با صاحبان سکوهای توسعه صادرات و لجستیک هوشمند، ضمن تشریح چالشهای اقتصاد دیجیتال و تأکید بر ظرفیتهای بیبدیل کشور، از برنامهریزی برای رفع موانع فراروی این کسبوکارها خبر داد و گفت: تنها راه قوی شدن کشور از مسیر توجه به علم و فناوری است.
در این نشست که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، مخبر با اشاره به شناخت کامل حاکمیت از چالشهای اقتصادی کشور، ظرفیتهای موجود برای حل این مشکلات را بسیار فراتر از خود این چالشها دانست و تأکید کرد: بیشتر این ناترازیها ریشه نرمافزاری و مدیریتی دارند و اگر خدمات هوشمند به درستی ارائه شوند، نهتنها کمبودی نداریم، بلکه به ظرفیت های مازاد نیز دست پیدا میکنیم.
وی تمام این گلوگاهها را «محل خلق ثروت» برای فعالان بخش خصوصی خواند و خاطرنشان کرد: امروز کشور و حتی شرکت های دانش بنیان نیازمند حضور شما به عنوان مکمل بخش فناورانه تولید هستند تا بتوانند بازارهای رقابتی صادرات را از آن خود کنند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: اگر شما بهعنوان صاحبان پلتفرمهای صادراتی بهموقع وارد میدان نشوید و این خدمات را ارائه ندهید، بیتردید بازیگران خارجی این خلأ را پر کرده و بازار را از آن خود میکنند. امروز در برخی کشورها، ۷۰ درصد خدمات دولت ها را سکوهای بخش خصوصی ارائه میدهند و حاکمیت دیگر متولی مستقیم این امور نیست و این یعنی شما باید امروز با قوت بیشتری در عرصه حاضر شوید.
مخبر با تأکید بر اینکه «تنها راهحل، قوی شدن از مسیر علم و فناوری است»، در تشریح مناسبات بینالمللی نیز تصریح کرد: دشمنان و نظام سلطه به دلیل ظرفیتهای خدادادی کشور و نیروی انسانی کارآمد، با ما دچار تعارض منافع شدهاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آمریکا ۱۲ روز تمام جنگید و فکر میکرد ظرف سه روز کار را تمام میکند، اما در نهایت این آنها بودند که به التماس در خصوص آتشبس افتادند. این تحول، نتیجه رسیدن دشمن به نقطه ناتوانی در شکست ماست که به حول و قوه الهی با خون شهیدان محقق شده است.
وی ایستادگی مردم در صحنههای خطر را برگ برنده اصلی کشور دانست و گفت: اگر ۹۰ روز حضور مردم عزیز و بصیر ما در خیابانها نبود، اکنون بعضی از این کشورها در خاک ما مستقر بودند. تمام محاسبات دشمن بر روی همراهی مردم با آنها بود، اما وقتی دیدند ملت از نظام جمهوری اسلامی حمایت میکند، دچار یأس کامل شدند.
گفتنی است، نشست مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با صاحبان فناوری و سکوهای فعال در حوزه صادرات و لجستیک به عنوان نخستین نشست از سلسله نشست های رویداد ملی ایران سکو است که هدف آن حمایت و همافزایی پلتفرم های فناورانه در کشور، برای کمک به حل مشکلات کشور میباشد.
تخصص و حوزه فعالیت سکوهای شرکت کننده در این رویداد در سه جریان تبادل اطلاعات و آموزش، تبادلات مالی و حمل کالا بود که این سه جریان به عنوان بخش های اصلی ایجاد زنجیره صادرات هر یک نقشی را در تکمیل چرخه صادراتی کشور ایفا می نمایند.
شرکت کنندگان ضمن بیان نظرات خود، از موانع و اهمیت سکوهای مربوطه سخن گفتند. سکوهای فعال در زمینه های مختلف صادرات نرم و سخت و خدمات و کالا و همچنین سکوهای صادراتی مبتنی بر مناطق هدف صادراتی و محصولات خاص نظیر صادرات پویانمایی و خدمات فنی مهندسی نیز از دیگر مشارکت کنندگان در این نشست تخصصی بودند.
سایر نشست های رویداد ایران سکو با موضوعات حمایت از سکوهای بخش های مختلف در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
نظر شما