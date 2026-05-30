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۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح با اقتدار کامل اعمال می‌شود

مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح با اقتدار کامل اعمال می‌شود

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرد: مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح با اقتدار کامل اعمال می‌شود و هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آن‌ها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به یکپارچگی این مسیر، تأکید می‌شود کلیه کشتی‌ها، شناورهای تجاری و نفتکش‌ها صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیین‌شده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

در این اطلاعیه آمده است: هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آن‌ها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. همچنین هشدار داده می‌شود هرگونه اقدام شناورهای نظامی جهت مداخله در مدیریت تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در تردد، مورد هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6845059
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      این آرامشی که امروز برخورداریم به همت و شجاعت نظامیان عزیز است . درود های گرم ما بدرقه راهشان

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