به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به یکپارچگی این مسیر، تأکید میشود کلیه کشتیها، شناورهای تجاری و نفتکشها صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیینشده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
در این اطلاعیه آمده است: هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آنها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. همچنین هشدار داده میشود هرگونه اقدام شناورهای نظامی جهت مداخله در مدیریت تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در تردد، مورد هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
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