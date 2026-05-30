به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، توفیق الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان ، در این مراسم اعلام کرد که این وزارتخانه با در نظر گرفتن شور حج، از هم اکنون آمادگیهای خود را برای میزبانی از زائران در موسم حج ۱۴۴۸ آغاز کرده است. وی افزود:مجموعهای از طرحهای جدید در دستور کار قرار دارد که شامل بسته جامع خدمات درمشاعر مقدسه، بهبود شرایط اسکان در مکه و مدینه و همچنین توسعه بستههای خدماتی حجبه سه سطح متمایز است.
وزیر حج عربستان خاطرنشان کرد: تغییرات با هدف ارتقای تجربه زائران و اجرای برنامههای آموزشی ویژه برای اعضای دفاتر امور حجاج صورت میگیرد.
ربیعه با اشاره به استفاده گسترده از فناوریهای نوین گفت: استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی عملکردها، کمک کرده است تا دقیقترین تحلیلها از کیفیت خدمات استخراج شود.
هدف نهایی این جایزه، همسویی با چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان و ایجاد استانداردهای جهانی در میزبانی از ضیوف الرحمن است.
تقدیر از برندگان جایزه «لبیتم»
جایزه «لبیتم»که به منظور ترویج رقابت و بهبود کیفیت خدمات به زائران تدوین شده است، در این مراسم به چند سازمان و نهاد اهدا شد. این جوایز در دستهبندیهای الماس، طلا، نقره و برنز اعطا میشود.
بخش دفاتر امور حجاج و خدمات زمینی
جایزه الماس: دفاتر امور حجاج کشورهای مالزی، عراق و اتیوپی.
جایزه طلا: دفاتر کشورهای جیبوتی، کامرون و ترکیه.
جوایز نقره و برنز: به نمایندگانی از کشورهای مصر، الجزایر، تونس، سنگاپور، مراکش و عمان اهداشد.
همچنین در بخش حملونقل هوایی، شرکتهای هواپیمایی سعودی، فلایناس، مالزی، خاورمیانه لبنان وبرونئی به عنوان خطوط هوایی برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
