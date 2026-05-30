به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه شنبه در نشست شورای اداری مازندران که در سالن جلسات استانداری ساری برگزار شد، با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم اتمام پروژههای ناتمام را در اولویت قرار داده، گفت: یک هزار و ۵۰۰ طرح عمرانی که سالها بلاتکلیف مانده بودند، طی دوازده ماه گذشته به پایان رسیده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
معاون عمرانی استاندار مازندران سپس به نماد یکی از همین طرحها اشاره کرد و اظهار داشت: پل سفید ساری یک خاطره تلخ از انتظار طولانی برای مردم این شهر بود. این پل نزدیک به بیست سال ناتمام ماند و امروز اعلام میکنم که با وجود سختیهای تأمین اعتبار و مشکل در تهیه مصالح فلزی، برنامهریزی به گونهای است که تا پایان سال جاری، این پل به بهرهبرداری برسد.
دادبود در ادامه به موضوع پسماند پرداخت و گفت: سه شهر قائمشهر، نور و محمودآباد در آستانه تحول بزرگی در مدیریت زباله هستند. طرحهای مربوط به پسماند در این مناطق با سرعت در حال اجراست و حداکثر ظرف دو ماه آینده به اتمام میرسد. این پروژهها گرههای کوری را که سالها مردم این شهرها با آن دست به گریبان بودند، باز خواهد کرد.
وی بار دیگر به اولویت اصلی دولت اشاره کرد و افزود: تنها آزادراه شمال کشور یعنی مسیر قائمشهر - ساری - میاندورود، از ماه آینده وارد فاز جدیدی از عملیات اجرایی میشود. شخص استاندار پیگیری مستقیم این پروژه را بر عهده دارد و با تأمین مالی انجام شده، تا پایان سال چهار کارگاه ساختمانی به صورت همزمان در نقاط مختلف این مسیر فعال خواهند شد.
معاون استاندار در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع ایمنی جادهها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه آمار تصادفات رانندگی در مازندران سیر نزولی پیدا کرده است و دلیل این موفقیت، اجرای طرحهای رفع نقاط حادثهخیز در جادههای استان است. این کار را با قدرت ادامه میدهیم تا تلفات جادهای را به حداقل برسانیم.
دادبود خطاب به فرمانداران شهرستانهای استان تأکید کرد: موضوع نصب پنلهای خورشیدی را در تمام دستگاههای اجرایی جدی بگیرید. با توجه به ناترازی شدید انرژی در کشور، هر اداره موظف است بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کند. این یک الزام است، نه یک توصیه.
وی در ادامه با اشاره به فرهنگسازی در حوزه محیط زیست گفت: طرح تفکیک زباله از مبدأ هم در شهرها و هم در روستاهای مازندران آغاز شده است. این طرح با مشارکت خود مردم و از طریق آموزشهای چهره به چهره در حال اجراست و تأثیر قابل توجهی در کاهش حجم زباله و افزایش بازیافت خواهد داشت.
معاون عمرانی استاندار در پایان به حمایت مالی از مدیریت شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل عواید ارزش افزوده به شهرداریهای مازندران اختصاص یافت، همچنین سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای اجرای طرحهای عمرانی در روستاها به دهیاریهای استان پرداخت شده است.
