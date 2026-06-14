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**تیتر:**
۲۸ اولویت عمرانی به شهرداران مازندران ابلاغ شد / تأکید بر مدیریت هوشمند پسماند و ساماندهی سگهای بلاصاحب
**لید:**
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در همایش شهرداران استان، با ابلاغ ۲۸ اولویت کلیدی برای تحول در مدیریت شهری، بر لزوم بهرهگیری از راهکارهای هوشمند، تسریع پروژههای عمرانی و پایبندی به الزامات قانونی تأکید کرد و از ارزیابی عملکرد شهرداریها بر مبنای این شاخصها خبر داد.
**متن خبر (ویراستاری شده با رعایت فاصلهها و نشانهگذاری):**
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا دادبود در نشست شهرداران مازندران با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور، شهرداران را مدیران خط مقدم خدمترسانی خواند و خواستار برنامهریزی دقیق و رویکرد جهادی برای رفع مشکلات مردم و توسعهٔ شهری شد.
وی با اعلام اینکه فهرستی مشتمل بر ۲۸ اولویت عمرانی به فرمانداران و شهرداران استان ابلاغ شده است، مهمترین تکالیف فوری را شامل کاهش نقاط حادثهخیز ترافیکی، رفع گلوگاههای تردد، مناسبسازی معابر ویژهٔ افراد دارای معلولیت، اجرای طرح «مازندران پاک» در قالب مدیریت هوشمند پسماند، ساماندهی سگهای بدون صاحب و تقویت شبکهٔ پایش تصویری برشمرد و تأکید کرد که ارزشیابی عملکرد شهرداریها صرفاً بر همین اساس انجام خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار مازندران در خصوص صدور پروانهٔ ساختمانی نیز گفت: شهرداریها باید از هماکنون زیرساختهای لازم را فراهم آورند تا اجرای نهایی این طرح با کمترین مشکل برای شهروندان همراه شود.
دادبود با هشدار دربارهٔ ناترازی انرژی در زمستانِ پیشِ رو و قرار گرفتن مازندران در انتهای خط انتقال گاز کشور، نصب صفحههای خورشیدی بر روی ساختمانهای اداری را برای شهرداریها الزامی دانست و تصریح کرد: این اقدام یک تکلیف قانونی برای مدیریت مصرف انرژی است و بهطور متمرکز بر اجرای آن نظارت خواهد شد.
وی همچنین از پیگیری تأمین مالی پروژههای شهری از طریق بازار سرمایه خبر داد و افزود: طرحهای عمرانی باید حداکثر طی ۱۸ تا ۲۴ ماه و مطابق با زمانبندی قراردادها به بهرهبرداری برسند تا از افزایش هزینهها و فرسایشی شدن آنها جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به وضعیت نیروی انسانی شهرداریها هشدار داد و اعلام کرد: هرگونه جذب نیروی جدید در شهرداریها و دهیاریها ممنوع است و مدیران شهری موظفند نیروهای فاقد شرایط قانونی را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت، موضوع از طریق مراجع قضایی و دادستانی پیگیری خواهد شد
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