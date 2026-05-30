به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده در بازدید از مرکز خیریه مهرانه استان زنجان در زمینه درمان بیماران سرطانی بر ضرورت برون‌سپاری و کوچک‌سازی دولت اشاره کرد و افزود: فاصله گرفتن حداکثری از تصدی‌گری دولتی و واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی نتایج بسیار خوبی دارد.

وی با بیان اینکه فضای خیزیه مهرانه فاقد «بوی دولت» و نگاه کارمندی است، گفت: در مقابل، بخش دولتی با ویژگی‌هایی نظیر پیچیدگی‌های اداری، هزینه‌های بالا و فقدان اراده و عشق در کار شناخته می‌شود.

رفیع زاده افزود: موفقیت و پویایی مشاهده شده در این مجموعه، ناشی از اداره آن با عشق و نگاه غیردولتی است که در تضاد کامل با ساختارهای خشک و رسمی دولتی قرار دارد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: تغییر ساختار از دولتی به خصوصی یا اداره کردن دولت به سبک بخش خصوصی، فرآیندی زمان‌بر و دشوار است.

وی تاکید کرد: مجموعه مورد بازدید به عنوان یک «فرهنگ‌ساز» معرفی شده است که می‌تواند الگویی برای تغییر نگرش در مدیریت کشور باشد.

رفیع زاده با اشاره به نمودارهای هزینه‌کرد و پیچیدگی‌های اداری در وزارتخانه‌ها، تأکید کرد: در این مجموعه، خبری از پیچیدگی‌های زائد نیست و همه چیز بر پایه کمک و مشارکت استوار است.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت مدل‌های مدیریتی مردم‌محور و غیردولتی برای افزایش کارایی و ارتقای کیفیت خدمات ضروری است، گفت: پیشنهاد اصلی، انتقال خدمات به بخش‌های غیردولتی، خیریه‌ها و نهادهای مردم‌نهاد است تا خدمات با قیمت تمام‌شده واقعی و با محوریت مردم ارائه شوند.