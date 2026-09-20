به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی شامگاه یکشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: همکاران فرهنگی در تابستان برای آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۸۰ هزار کلاس درس را ساماندهی کردهاند و مدارس استان برای بازگشایی آماده هستند.
وی افزود: مراسم آغاز سال تحصیلی جدید روز اول مهرماه با حضور استاندار خراسان جنوبی و نماینده وزیر آموزش و پرورش در مدرسه روستای شمسآباد برگزار میشود و زنگ «مهر و مقاومت» در این مراسم به صدا درمیآید.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: برای افزایش آمادگی مدارس در آستانه بازگشایی، دو مانور مهر مجازی و سرکشی از مدارس استان انجام شده است.
اعزام پنجمین کاروان تجهیزات آموزشی تا پایان هفته
مرتضوی با اشاره به توجه آموزش و پرورش به مناطق عشایری استان اظهار کرد: امروز چهارمین کاروان تجهیزات آموزشی به مناطق عشایری خراسان جنوبی اعزام شد و تا پایان این هفته نیز پنجمین کاروان تجهیزات آموزشی به شهرستانهای استان ارسال میشود.
وی از انجام یک هزار و ۷۰۰ بازدید از مدارس استان خبر داد و افزود: پروژه مهر با حضور خانوادههای شهدا، بهویژه خانواده شهدای فرهنگی و با یاد دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از برگزاری جشن شکوفهها در مدرسه شاهد سمیه بیرجند و جشن جوانهها در دبیرستان علامه حلی خبر داد.
رتبههای برتر دانشآموزان خراسان جنوبی در امتحانات نهایی
مرتضوی با اشاره به عملکرد دانشآموزان استان در امتحانات نهایی گفت: دانشآموزان متوسطه دوم خراسان جنوبی در امتحانات نهایی عملکرد موفقی داشتند و در پایه دوازدهم رشته ریاضی رتبه دوم کشور، در رشته علوم انسانی رتبه سوم و در رشته علوم تجربی بالاترین جایگاه کشور را کسب کردند.
وی ادامه داد: دانشآموزان پایه یازدهم نیز در رشته علوم تجربی رتبه دوم کشور، در رشته علوم انسانی رتبه سوم و در رشته ریاضی رتبه چهارم کشور را به دست آوردند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین گفت: یکی از مدیران آموزش و پرورش استان نیز به عنوان مدیر دیجیتالی برتر از سوی وزیر آموزش و پرورش مورد تجلیل قرار گرفت.
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