به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری یکشنبهشب در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستانهای بیرجند و درمیان اظهار کرد: وقف یکی از ظرفیتهای مهم فرهنگ اسلامی و ابزاری مؤثر در حوزه اقتصاد و بهبود معیشت مردم است.
وی با اشاره به جایگاه وقف در فرهنگ اسلامی افزود: به گفته یکی از متفکران غربی، یکی از تفاوتهای فرهنگ اسلامی با فرهنگهای غیر اسلامی، وجود فرهنگ وقف در اسلام است.
فرماندار بیرجند با بیان اینکه وقف در اسلام سابقهای دیرینه دارد، گفت: وقف ظرفیت ارزشمندی برای تقویت اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی جامعه به شمار میرود و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کرد.
ناصری ادامه داد: خیران با طیب خاطر و با هدف تعظیم شعائر مذهبی برای وقف اموال خود اقدام میکنند و خراسان جنوبی در این زمینه از ظرفیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به سابقه برخی موقوفات در شهرستان بیرجند گفت: در این شهرستان موقوفاتی با قدمت ۱۰۰ سال وجود دارد که باید با برنامهریزی مناسب از ظرفیت آنها استفاده کرد.
فرماندار بیرجند تأکید کرد: بهرهگیری مطلوب از ظرفیت موقوفات میتواند به افزایش تابآوری مردم در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
ناصری از تشکیل ستاد توسعه امامزادگان باقریه خبر داد و گفت: این ستاد با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل میشود تا با برنامهریزی و همافزایی، زمینه تبدیل امامزادگان باقریه به قطب فرهنگی مرکز استان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: سرشت مردم این دیار با فرهنگ و تاریخ عجین شده است و باید از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی استان برای تقویت این هویت استفاده کرد.
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