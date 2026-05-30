۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

بازدید امیر دریادار سیاری از دانشگاه دریایی نوشهر

نوشهر - امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف این دانشگاه بازدید میدانی کرد.

امیر دریادار سیاری در این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی و زیرساخت‌های علمی دانشگاه، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، دستاوردها و روند فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این دانشگاه قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، بررسی آخرین وضعیت تجهیزات و فرآیندهای آموزش تخصصی دریایی پایه از محورهای اصلی این بازدید بود.

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش، معاون تربیت و آموزش ارتش، فرماندهان دانشگاه‌های افسری آجا و دیگر مسولان امیردریادار سیاری را در این بازدید همراهی کردند.

کد مطلب 6845148

    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      امیر سیاری محبوب دلها و مورد اعتماد رهبر شهید مان از نقاط اتکا و ثبات کشور هستند
    • ابراهیم زاده IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      خدا حافظت باشه امیر دلاور ، سیاری
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      انشاالله موفق باشید در پناه خدا همتون
    • اکبر IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      درپناه،حق تعالی موفق باشید دلاورمردان عرصه نظم جهانی

