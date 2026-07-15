به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سلیمی در نشست ستاد اربعین این شهرستان، اربعین حسینی را فرصتی برای خودسازی، تقویت معنویت و خدمت خالصانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دانست.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با تأکید بر اینکه خدمت به زائران باید با روحیه اخلاص و همدلی همراه باشد، اظهار کرد: فعالیت در مسیر اربعین نباید با خودنمایی یا اختلاف همراه شود، بلکه همه باید با نیت الهی برای خدمت‌رسانی به زائران تلاش کنند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در جانمایی مواکب و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز افزود: دستگاه‌های اجرایی، موکب‌داران و مجموعه‌های مرتبط باید با هماهنگی و همکاری کامل، زمینه میزبانی مطلوب از زائران اربعین را فراهم کنند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب همچنین از تلاش مسئولان، موکب‌داران و خادمان اربعین قدردانی کرد و نقش رسانه‌ها را در انعکاس خدمات و ترویج فرهنگ اربعین مؤثر دانست.

وی در پایان خدمت در مسیر سیدالشهدا (ع) را توفیقی الهی و افتخاری بزرگ عنوان کرد و بر بهره‌گیری از این فرصت برای ترویج فرهنگ عاشورا و خدمت صادقانه به زائران تأکید کرد.