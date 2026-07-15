واکنش صنعا به اقدام خصمانه دولت انگلیس علیه سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای از نقش سپاه پاسداران در دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به شکست کشاندن توطئه‌های دشمنان ایران و امت اسلامی قدردانی کرد.

وزارت امور خارجه یمن اقدام انگلیس در اتخاذ گامی صهیونیستی و نخ‌نما در تلاش برای گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «نیروی تروریستی» را به شدیدترین لحن محکوم کرد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: ما اقدام دولت انگلیس علیه سپاه پاسداران ایران را محکوم می کنیم. این اقدام گامی صهیونیستی شناخته شده است. سپاه پاسداران ایران نیروی اسلامی موثر و کارآمد در برابر طرح های صهیونیستی در منطقه است. غربی‌ها خواهان کشورهای عربی و اسلامی ضعیفی هستند که صرفاً ابزارهایی در راستای اجرای خواسته ها و طرح های شیطانی آن‌ها در منطقه باشند.

در این بیانیه تاکید شده است: ما نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به شکست کشاندن توطئه‌های دشمنان ایران و امت اسلامی را می ستاییم.

وزارت خارجه یمن در پایان بیان کرد: ما بار دیگر حمایت خود را از موضع جمهوری اسلامی ایران و حق آن در دفاع از خود و واکنش به تجاوز و محاصره آمریکایی اعلام می داریم.