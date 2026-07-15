  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

خدمت به زائران اربعین احیای افتخار «دروازه کربلا» است

خدمت به زائران اربعین احیای افتخار «دروازه کربلا» است

کرمانشاه- فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب گفت: خدمات مطلوب به زائران اربعین، جایگاه سرپل‌ذهاب به عنوان «دروازه کربلا» را بیش از گذشته تقویت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب عصر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین این شهرستان با قدردانی از تلاش موکب‌داران و خادمان اربعین، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و حفظ شأن میزبانی از زائران حسینی تأکید کرد.

سرهنگ مجتبی کاکایی اظهار کرد: کیفیت خدمات و مهمان‌نوازی مردم سرپل‌ذهاب موجب شده رضایت زائران از مسیر مرز خسروی در نقاط مختلف کشور بازتاب گسترده‌ای داشته باشد و جایگاه این شهرستان به عنوان «دروازه کربلا» بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هر موکب باید متناسب با فرهنگ و مکتب امام حسین (ع) فعالیت کند، افزود: برنامه‌ریزی دقیق، ارتقای سطح خدمات، رعایت کامل الزامات امنیتی و بهداشتی و همچنین پرهیز از دریافت و توزیع نذورات از افراد ناشناس، از موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئولان موکب‌ها قرار گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب خدمت به زائران اربعین را توفیقی الهی دانست و تصریح کرد: این خدمت، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت روحیه همدلی و ایثار در جامعه است.

کاکایی در پایان از مردم، نیروهای انقلابی و خادمان اربعین خواست با حضور فعال در عرصه خدمت‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی را فراهم کرده و در مسیر تحقق آرمان‌های اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب گام بردارند.

کد مطلب 6889199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها