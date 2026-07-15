خدمت به زائران اربعین احیای افتخار «دروازه کربلا» است

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب عصر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین این شهرستان با قدردانی از تلاش موکب‌داران و خادمان اربعین، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و حفظ شأن میزبانی از زائران حسینی تأکید کرد.

سرهنگ مجتبی کاکایی اظهار کرد: کیفیت خدمات و مهمان‌نوازی مردم سرپل‌ذهاب موجب شده رضایت زائران از مسیر مرز خسروی در نقاط مختلف کشور بازتاب گسترده‌ای داشته باشد و جایگاه این شهرستان به عنوان «دروازه کربلا» بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هر موکب باید متناسب با فرهنگ و مکتب امام حسین (ع) فعالیت کند، افزود: برنامه‌ریزی دقیق، ارتقای سطح خدمات، رعایت کامل الزامات امنیتی و بهداشتی و همچنین پرهیز از دریافت و توزیع نذورات از افراد ناشناس، از موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئولان موکب‌ها قرار گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب خدمت به زائران اربعین را توفیقی الهی دانست و تصریح کرد: این خدمت، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت روحیه همدلی و ایثار در جامعه است.

کاکایی در پایان از مردم، نیروهای انقلابی و خادمان اربعین خواست با حضور فعال در عرصه خدمت‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی را فراهم کرده و در مسیر تحقق آرمان‌های اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب گام بردارند.