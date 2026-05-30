دیدار سخنگوی ارتش و بقایی؛ همراهی میدان و دیپلماسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بقایی، با تأکید بر نقش مکمل دیپلماسی و میدان در صیانت از منافع و امنیت ملی، اظهار کرد: امروز دیپلماسی و میدان نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر از هر زمانی در مسیر تحقق منافع و عزت ملی کشور می‌کوشند و نتیجه این هماهنگی و تلاش هم‌افزا را می‌توان در دستاوردهای بزرگ ملت ایران و ناکام‌ گذاشتن دشمنان در جنگ‌ها و دسیسه‌های یک سال اخیر مشاهده کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع وطن در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و با تجلیل از حضور مستمر و اقتدارزای مردم در میدان و خیابان طی ۹۰ روز گذشته برای ناکام گذاشتن شرارت‌های دشمنان‌، فداکاری‌ و رشادت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کیان ایران را مایه افتخار هر ایرانی دانست و تاکید کرد که قدرت و اقتدار نیروهای مسلح پشتوانه محکم وزارت امور خارجه در صیانت از منافع ملی ایران در عرصه دیپلماسی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص این دیدار در صفحه شخصی خود نوشت:

میدان و دیپلماسی دوشادوش هم.

برای یک ملت؛

برای یک کشور؛

برای یک هدف؛

آماده برای هر وضعیتی.



زره پوشم ار تیغ ‌بازی کنی

کمر بندم ار صلح سازی کنی



به هرچه آن نمایی تو از گرم و سرد

پذیرنده‌ام ز آشتی و نبرد



بیا تا چه داری ز شمشیر و جام

که دارم درین هر دو دستی تمام!



«نظامی گنجه‌ای»