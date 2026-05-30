به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از پروژه کمربند شرقی خرمآباد با اعلام پیشرفت قابلتوجه این طرح، اظهار کرد: خوشبختانه عملیات زیرسازی پروژه به آخرین مراحل خود رسیده و لایه ساب بیس به طور کامل اجرا شده است.
وی افزود: لایه بیس که آخرین لایه پیش از آسفالت محسوب میشود، نیز ریخته شده و در حال کوبیده شدن و رسیدن به تراکم مطلوب است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به روند اجرایی فاز بعدی پروژه، تصریح کرد: بهمحض تکمیل عملیات تراکم، باتوجهبه اینکه پیمانکار مربوط به آسفالت نیز از طریق فراخوان انتخاب شده و فرایند آن در همین ماه به اتمام میرسد، مراحل آسفالتریزی بلافاصله آغاز خواهد شد.
مجیدی، تأکید کرد: اجرای کامل این پروژه میتواند تأثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی و روانسازی رفتوآمد در شهر خرمآباد داشته باشد.
