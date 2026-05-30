  1. استانها
  2. لرستان
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

پروژه کمربندی شرقی خرم‌آباد آماده آسفالت است

پروژه کمربندی شرقی خرم‌آباد آماده آسفالت است

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: پروژه کمربندی شرقی خرم‌آباد آماده آسفالت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از پروژه کمربند شرقی خرم‌آباد با اعلام پیشرفت قابل‌توجه این طرح، اظهار کرد: خوشبختانه عملیات زیرسازی پروژه به آخرین مراحل خود رسیده و لایه ساب بیس به طور کامل اجرا شده است.

وی افزود: لایه بیس که آخرین لایه پیش از آسفالت محسوب می‌شود، نیز ریخته شده و در حال کوبیده شدن و رسیدن به تراکم مطلوب است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به روند اجرایی فاز بعدی پروژه، تصریح کرد: به‌محض تکمیل عملیات تراکم، باتوجه‌به اینکه پیمانکار مربوط به آسفالت نیز از طریق فراخوان انتخاب شده و فرایند آن در همین ماه به اتمام می‌رسد، مراحل آسفالت‌ریزی بلافاصله آغاز خواهد شد.

مجیدی، تأکید کرد: اجرای کامل این پروژه می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی و روان‌سازی رفت‌وآمد در شهر خرم‌آباد داشته باشد.

کد مطلب 6845203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها