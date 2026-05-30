نورسته: حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه نماد انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نورسته شامگاه شنبه در اجتماع مردم شفت ضمن قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در اجتماعات شبانه، بهویژه مردم شهرستان شفت، اظهار کرد: این حضور آگاهانه و مسئولانه جلوهای از انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به نقش مؤثر مردم در تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ وحدت ملی اضافه کرد: حضور پررنگ اقشار مختلف جامعه در صحنههای اجتماعی نشان میدهد که ملت ایران همچنان از روحیه همدلی، مشارکت و مسئولیتپذیری برخوردار است و در مقاطع حساس با وحدت و همبستگی از آرمانها و منافع ملی خود دفاع میکند.
معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان افزود: اجتماعات مردمی و حضور خودجوش آحاد جامعه در برنامههای مختلف اجتماعی و فرهنگی، علاوه بر تقویت پیوندهای اجتماعی، زمینهساز افزایش امید، اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه است؛ سرمایهای ارزشمند که نقش مهمی در پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور ایفا میکند.
نورسته در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت وحدت ملی گفت: «نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بیبدیلی که حول پرچم ایران اسلامی برای ملت ایران فراهم شده، از مهمترین عوامل پیروزی در برابر دشمنان و توطئههای آنان به شمار میرود.» وی تأکید کرد که این سرمایه ارزشمند باید بیش از پیش مورد صیانت و پاسداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همه اقشار جامعه باید برای حفظ و تقویت وحدت، صفوف منسجم و بههمپیوسته ملت را پاس بدارند و اجازه ندهند اختلافات، به زمینهای برای تفرقه و چنددستگی تبدیل شود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همافزایی و حرکت در مسیر منافع ملی هستیم.
معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان تصریح کرد: مسئولان، نخبگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و رسانهها وظیفه دارند با تقویت روحیه امید، همبستگی و مشارکت اجتماعی، در راستای تحکیم وحدت ملی گام بردارند و در گفتار و رفتار خود مظهر انسجام و یکپارچگی ملت ایران باشند.
نورسته در پایان با تقدیر مجدد از حضور مردم شهرستان شفت و سایر نقاط استان گیلان در اجتماعات و برنامههای مردمی، این همراهی و حضور آگاهانه را نشانهای از بصیرت، همبستگی و وفاداری مردم به آرمانهای نظام اسلامی دانست و تأکید کرد که حفظ این روحیه وحدتآفرین، ضامن پیشرفت و اقتدار روزافزون کشور خواهد بود.
