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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

انسجام اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه مقابله با توطئه‌های دشمن است

انسجام اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه مقابله با توطئه‌های دشمن است

رشت- معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: انسجام اجتماعی و همبستگی مردم، مهم‌ترین پشتوانه برای مقابله با توطئه‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری صبح پنجشنبه در نشست فصلی بسیج اقشار در رشت با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و صیانت از ساختار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به ساختمانی تشبیه کرد که برای پابرجا ماندن نیازمند مراقبت و حفاظت است و همه ما در قبال صیانت از این مجموعه مسئولیت داریم.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مسائل مختلف جامعه افزود: باید از برداشت‌های نادرست و تفسیرهای انحرافی پرهیز کرد، چراکه استمرار و استحکام این مسیر نیازمند تکیه بر اصول و مبانی صحیح است.

میدان متعلق به همه مردم است

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه میدان متعلق به همه مردم است و نباید آن را محدود به گروه یا جریان خاصی دانست، گفت: هر فردی که با وحدت و همدلی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، باید مورد پذیرش قرار گیرد.

منشوری تقویت روحیه همبستگی و انسجام اجتماعی را ضروری دانست و ادامه داد: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه است، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم و همه افراد باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: باید با هوشیاری، بصیرت و برنامه‌ریزی مناسب در برابر توطئه‌های دشمن ایستاد و اجازه نداد اهداف آنان در جامعه محقق شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان فرهنگ دفاع مقدس را فرهنگ مقاومت، ایستادگی و حضور مردم در صحنه عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همین روحیه، همبستگی و انسجام اجتماعی نیاز داریم.

منشوری با اشاره به اهمیت بازخوانی ابعاد مختلف دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت و همچنین تبیین نقش مردم در دفاع از کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس باید با محوریت «انسان» و «روایت قدرت» برگزار شود و ابعاد مختلف حضور و نقش مردم در این عرصه برای نسل امروز تبیین شود.

کد مطلب 6943007

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