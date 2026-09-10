به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری صبح پنجشنبه در نشست فصلی بسیج اقشار در رشت با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و صیانت از ساختار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به ساختمانی تشبیه کرد که برای پابرجا ماندن نیازمند مراقبت و حفاظت است و همه ما در قبال صیانت از این مجموعه مسئولیت داریم.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مسائل مختلف جامعه افزود: باید از برداشت‌های نادرست و تفسیرهای انحرافی پرهیز کرد، چراکه استمرار و استحکام این مسیر نیازمند تکیه بر اصول و مبانی صحیح است.

میدان متعلق به همه مردم است

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه میدان متعلق به همه مردم است و نباید آن را محدود به گروه یا جریان خاصی دانست، گفت: هر فردی که با وحدت و همدلی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، باید مورد پذیرش قرار گیرد.

منشوری تقویت روحیه همبستگی و انسجام اجتماعی را ضروری دانست و ادامه داد: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه است، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم و همه افراد باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: باید با هوشیاری، بصیرت و برنامه‌ریزی مناسب در برابر توطئه‌های دشمن ایستاد و اجازه نداد اهداف آنان در جامعه محقق شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان فرهنگ دفاع مقدس را فرهنگ مقاومت، ایستادگی و حضور مردم در صحنه عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همین روحیه، همبستگی و انسجام اجتماعی نیاز داریم.

منشوری با اشاره به اهمیت بازخوانی ابعاد مختلف دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت و همچنین تبیین نقش مردم در دفاع از کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس باید با محوریت «انسان» و «روایت قدرت» برگزار شود و ابعاد مختلف حضور و نقش مردم در این عرصه برای نسل امروز تبیین شود.