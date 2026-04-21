به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: سحرگاه امروز، در جریان اجرای مأموریت‌های پلیسی و مقابله با اشرار مسلح جاده‌ای، یکی از فرزندان رشید و غیور استان لرستان، استوار یکم «میلاد مرادی تبار»، به فیض عظمای شهادت نائل آمد و نام خود را در رستۀ قافلان نور ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، این مأمور فداکار که در مسیر پاسداری از امنیت شهروندان جان‌فشانی می‌کرد، در حین درگیری با عناصر مسلح ضد امنیتی، به شهادت رسید.

مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام فردا، چهارشنبه رأس ساعت ۰۹:۳۰ در گلزار شهدای شهر خرم‌آباد و با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده معزز شهید و هم‌زمان وی برگزار می‌شود.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از مردم مؤمن، فهیم و قدرشناس شهرستان خرم‌آباد دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید، همراهی و همدلی خود با خانواده بزرگ نیروی انتظامی را نشان دهند.