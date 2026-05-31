مردم برای دریافت خدمات درمانی نباید سفر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، با بیان اینکه شبکه سلامت کشور یکی از افتخارات نظام سلامت در خدمت‌رسانی به مناطق کمتر برخوردار است، افزود: مراقبان سلامت، بهورزان و پزشکان عمومی خط اول ارائه خدمت هستند و نقش حیاتی در کاهش بار درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه تقویت مراقبت‌های اولیه می‌تواند از بروز بسیاری از هزینه‌های سنگین درمانی جلوگیری کند، اظهار کرد: بیماری‌هایی مانند فشارخون، دیابت، نارسایی کلیه و بسیاری از مشکلات مزمن، اگر به‌موقع شناسایی و پیگیری شوند، تا حد زیادی قابل کنترل و پیشگیری هستند و این موضوع فشار بر بیمارستان‌ها و هزینه‌های درمان را کاهش می‌دهد.

رضوی با بیان اینکه نظام سلامت تنها بیمارستان نیست، گفت: ارائه خدمت یک زنجیره است که از بهورز و مراقب سلامت آغاز می‌شود و تا خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ادامه دارد. اگر این زنجیره درست عمل کند، هم از ازدحام و فشار غیرضرور بر بیمارستان‌ها کم می‌شود و هم تخت‌های بیمارستانی برای موارد اورژانسی و ضروری حفظ خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، خاطرنشان کرد: وقتی کیفیت ارائه خدمت برای همه مردم در یک سطح مطلوب باشد، رضایتمندی عمومی افزایش پیدا می‌کند و عدالت در سلامت تقویت می‌شود.