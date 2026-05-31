به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولیخانی،صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفهای اماکن خصوصی و اعتراف وی به ۸ فقره سرقت خبر داد.
فرمانده انتظامی پاکدشت اظهار داشت: در پی اعلام چند فقره سرقت از ساختمانهای در حال ساخت در سطح این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۵ جیتو قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی یک سارق سابقهدار شدند و او را در حین ارتکاب سرقت دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی پاکدشت خاطرنشان کرد: متهم در بازجوییهای اولیه به ۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و با صدور حکم مقام قضائی روانه زندان شد.
