دستگیری سارق طلافروشی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد اظهار کرد: در پی گزارش یک فقره سرقت از مغازه طلا و جواهرات، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند و شناسایی سارق و کشف اموال مسروقه را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد یک زن جوان با مراجعه به این واحد صنفی، اقدام به سرقت یک جفت گوشواره طلا کرده و با بررسی دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته و انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیسی، هویت متهم در کوتاهترین زمان شناسایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مقام قضایی و رصد اطلاعاتی، متهم را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند و متهم در بازجوییهای صورتگرفته به جرم خود اعتراف کرد و در نهایت اموال مسروقه پس از سیر مراحل قانونی، به مالباخته مسترد شد.
سرهنگ طولابینژاد در پایان با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: عدم رعایت نکات حفاظتی و ایمنی در واحدهای صنفی، مهمترین عامل وسوسه و سوءاستفاده مجرمان است؛ لذا از کسبه و بازاریان انتظار میرود با تجهیز واحدهای خود به دوربینهای مداربسته و سیستمهای هشداردهنده، ضریب امنیت محل کسب خود را افزایش دهند.
