فرمانده انتظامی پاکدشت: فروشنده مواد مخدر در جیتو دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی، پیش از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران تخصصی کلانتری ۱۵ جیتو با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی، موفق به شناسایی این فروشنده مواد مخدر در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران به مخفیگاه متهم وارد شده و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پاکدشت ادامه داد: در بازرسی از محل، مقدار ۱۰ گرم ماده مخدر از نوع شیشه کشف شد.

ولی‌خانی با بیان اینکه متهم به همراه مواد مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، بر تداوم برخورد قاطع پلیس با توزیع‌کنندگان مواد مخدر تأکید کرد.