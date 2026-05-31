آغاز عرضه و تقاضای اعتباری گواهی اسقاط خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه نوسازی ناوگان حملونقل با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد هجدهمین مرحله عرضه و تقاضای اعتباری گواهی اسقاط مطابق برنامهریزی انجام شده، امروز یکشنبه برگزار خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی گواهیهای اسقاط سواری شارژ شده در مخازن با نرخ مصوب قبلی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تنها تا پایان روز شنبه ۹ خردادماه امکان عرضه در مکانیزم عرضه و تقاضای نقدی را خواهند داشت.
طبق اعلام سامانه، پس از پایان این مهلت، گواهیهای مذکور صرفاً از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای اعتباری قابل عرضه خواهند بود.
همچنین گواهیهای اسقاط سواری که پس از ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در سامانه شارژ شدهاند، بهصورت استثنایی تا پایان خردادماه امکان عرضه در مکانیزم عرضه و تقاضای نقدی را خواهند داشت. این گواهیها تا پایان خرداد، در اولویت عرضه نسبت به گواهیهای اسقاط شارژ شده با نرخهای جدید قرار میگیرند.
سامانه نوسازی ناوگان حملونقل همچنین اعلام کرد امکان عرضه گواهیهای اسقاط سواری موجود در مخازن از طریق مکانیزم اعتباری تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ فراهم خواهد بود و گواهیهایی که تا پایان این مهلت عرضه نشوند، مشمول مقررات مندرج در ماده ۱۱ و تبصره ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو خواهند شد.
