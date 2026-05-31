به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست شورای معاونان و مدیران وزارت علوم که با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به دکتر پزشکیان، از تلاش‌های وی در اداره کشور قدردانی کرد و گفت: در این مقطع تاریخی خوشحالیم که رئیس‌جمهوری متواضع، عقل‌گرا و علم‌محور سکان امور کشور را در دست دارد. مردم نیز بارها نظر خود را اعلام کرده‌اند و نشان داده‌اند که خدمات دولت را درک می‌کنند. اگرچه دولت رسانه‌ای برای بازگویی همه خدمات خود ندارد، اما مردم حضور فعال رئیس‌جمهور را چه در مدیریت کشور و چه در عرصه دیپلماسی به خوبی مشاهده کرده‌اند.

سیمایی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های رئیس‌جمهور دانشگاه است، افزود: پزشکیان برخاسته از دانشگاهی عدالت‌محور و آرمان‌گراست؛ دانشگاهی که آرمان‌گرایی را با واقعیت‌های جامعه پیوند می‌دهد.

وزیر علوم با اشاره به اهداف حضور رئیس‌جمهور در وزارت علوم گفت: رئیس‌جمهور امروز برای دو موضوع در این جلسه حضور یافتند؛ نخست برای قرار گرفتن در جریان مستقیم امور وزارت علوم و دوم برای پیگیری مدیریت منابع آب که بیش از یک سال است آن را دنبال می‌کنند. خوشبختانه رئیس‌جمهور شخصیتی هستند که منتظر نمی‌مانند دیگران به سراغشان بروند و همواره ارتباط مستقیم با بدنه اجرایی را در دستور کار دارند؛ فرهنگی که ما نیز تلاش کرده‌ایم در میان مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها تقویت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش عالی اظهار داشت: پس از چند هفته تلاش، توانستیم مراجع ذی‌ربط را قانع کنیم که فعالیت دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری ادامه یابد. همچنین از رئیس‌جمهور قدردانی می‌کنیم که با درک اهمیت اینترنت به عنوان ابزار کار نهاد علم، موضوع اتصال مجدد به اینترنت بین‌الملل را پیگیری کردند.

بدهی های معوق مشکلات متعددی برای دانشگاه ها ایجاد کرده اند

سیمایی یکی دیگر از مشکلات دانشگاه‌ها را بدهی‌های معوق عنوان کرد و گفت: این بدهی‌ها مشکلات متعددی برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده است. سازمان برنامه و بودجه قول مساعدت داده و امیدواریم بخشی از این مسائل برطرف شود. البته ما از رئیس‌جمهور آموخته‌ایم که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز باید مسیر حل مسائل را با جدیت ادامه داد.

سوء استفاده از جنگ و تصرف بدون ضرورت برخی از ساختمان‌های اداری و اراضی دانشگاهی

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در دوران جنگ افزود: دانشگاه‌ها در طول جنگ در خدمت کشور بودند و ظرفیت‌های علمی خود را برای پشتیبانی از نیازهای ملی به کار گرفتند. با این حال برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و بدون ضرورت اقدام به تصرف ساختمان‌های اداری و اراضی دانشگاهی کردند که خوشبختانه شخص رئیس‌جمهور پیگیر این موضوع هستند.

بازطراحی سیاست‌های علم و فناوری کشور در دوره پساجنگ

سیمایی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های علم و فناوری کشور در دوره پساجنگ گفت: از همان روزهای نخست جنگ به این نتیجه رسیدیم که سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری باید متناسب با شرایط جدید و اولویت‌های کشور بازطراحی شود. هوشمندسازی آموزش یکی از محورهای مهم این رویکرد است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور پیش از جنگ نیز بر آن تأکید داشتند. هوشمندسازی آموزش حتی در شرایط عادی و بدون وقوع بحران‌هایی مانند جنگ و کرونا نیز به ارتقای کیفیت آموزش کمک می‌کند و نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده آموزش عالی کشور به شمار می‌رود.

تشکیل دفتری برای مدیریت و حل مسائل کلان کشور در وزارت علوم

وی همچنین از تشکیل دفتری برای مدیریت و حل مسائل کلان کشور در وزارت علوم خبر داد و گفت: در دوران جنگ، جلسات متعددی با وزارتخانه‌های صمت، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات برگزار شد و این دستگاه‌ها نیز نمایندگانی را برای همکاری با این دفتر معرفی کردند تا ظرفیت دانشگاه‌ها بیش از پیش در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد.

وزیرعلوم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: در تعامل با وزارتخانه‌های نیرو و نفت، برنامه‌هایی در حال تدوین است تا با توجه به محدودیت‌ها و مقدورات موجود، انعطاف‌هایی در مدیریت دانشگاه‌ها و تقویم آموزشی ایجاد شود تا دانشگاه‌ها با مشکلات کمتری در حوزه انرژی مواجه شوند.

جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاع عملکردی کم‌نظیر از خود نشان داد

وی در پایان با اشاره به عملکرد کشور در دوران جنگ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاع عملکردی کم‌نظیر از خود نشان داد. پس از شهادت رهبر عزیز انقلاب و جمعی از فرماندهان، ساختار دفاعی کشور ظرف چند ساعت توانست اقدامات لازم را انجام دهد. این موفقیت نتیجه چابکی ساختارها و پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی بود. اگر همین دو اصل در نظام آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گیرد، می‌توان شاهد اتفاقات مثبت و دستاوردهای بیشتری در این حوزه بود.