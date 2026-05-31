راهکار پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد وارسته منشادی، هدف این پژوهش را تحلیل چالشهای حقوقی و اجرایی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در نظام بیمه بیکاری ایران از منظر سازمان تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنیبر شواهد با بهرهگیری از مطالعه تطبیقی عنوان کرده است.
وی در توضیح روش اجرای این پژوهش، گفت: روش پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) شامل بررسی انتقادی قوانین و آییننامهها، تحلیل آماری ۲۰،۰۰۰ پرونده درخواست بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ با استفاده از آمار توصیفی، و مصاحبههای نیمه ساختار یافته و عمیق با ۱۲ نفر از متخصصان کلیدی و تحلیل محتوای کیفی متعارف است.
وارسته منشادی افزود: همچنین، در این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در هفت کشور منتخب (آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن) با استفاده از منابع ثانویه معتبر انجام شده است.
وی در خصوص نتایج این پژوهش، گفت: نتایج پژوهش نشان میدهند که ضعفهای مبنایی و ابهامات تفسیری در تعاریف قانونی (به ویژه مصادیق «بدون میل و اراده»)، دشواری اثبات غیرارادی بودن بر عهده بیمه شده، و موانع اجرایی ساختاری و عملیاتی (پراکندگی و عدم یکپارچگی سامانههای اطلاعاتی، بوروکراسی و طولانی بودن فرایندهای رسیدگی، محدودیت کارگشایی بازرسی تحقیقی در شرایط عدم همکاری کارفرما، و کمبود و نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی متخصص) در فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیر ارادی مشهود است.
وارسته منشادی ادامه داد: در مقابل، تجربیات کشورهایی مانند کانادا و استرالیا اثربخشی استفاده از کُدهای استاندارد و الزامآور پایان همکاری برای کارفرما و سامانههای یکپارچه دیجیتال در افزایش سرعت، دقت و شفافیت تشخیص را نمایان میسازد.
وی افزود: یافتهها حاکی از ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در آییننامه اجرایی (شفافسازی تعاریف و مصادیق)، بازطراحی فرایندهای اجرایی با رویکرد حذف بوروکراسی، توسعه و استقرار سامانه تصمیمیار دیجیتال یکپارچه و هوشمند با قابلیت تبادل اطلاعات برخط، استانداردسازی جامع دلایل و فرایندهای گزارشدهی خاتمه کار با محوریت مسئولیتپذیری کارفرما، و تقویت کمی و کیفی توانمندی نیروی انسانی از طریق جذب و آموزش مستمر است.
وارسته منشادیتاکید کرد: اجرای این راهکارها به بهبود چشمگیر کارایی، سرعت، دقت، شفافیت و عدالت در فرایند تشخیص کمک کرده و ضمن افزایش رضایتمندی بیمهشدگان، به پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری نیز یاری میرساند.
