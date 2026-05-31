به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صبح امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید رئیسی، اظهار کرد: امام شهیدمان درباره شهید رئیسی بیش از ۱۰۰ ویژگی را برشمرده‌اند که درباره کمتر کسی این همه ویژگی را ذکر می‌کردند. شهید رئیسی خادم‌الرضا(ع) و فردی مردم‌دار بود.

وی افزود: شهید رئیسی اهل سکوت و سکون بود. مقصود از این سکوت و سکون، معنای عرفانی آن است که نشان‌دهنده آرامش درونی است. برای دستیابی به چنین سکون و آرامشی، باید مراحل و آداب بسیاری از سلوک معنوی طی شود و شهید رئیسی از این ویژگی برخوردار بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سکوت اهل کمال، دارای معنایی بلند و عمیق در عرفان است و شهید رئیسی نیز واجد این ویژگی بود. این سکون و سکوت از حقیقت مطلق نشأت می‌گرفت.

خسروپناه تصریح کرد: سکوت و سکون، خود نوعی آداب سلوکی است که ریشه در عرفان دارد و شهید رئیسی اهل عقل، سکون و سکوت بود.