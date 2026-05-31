به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت شهید رئیسی، صبح امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، به بیان دیدگاه‌ها و خاطراتی از شهید رئیسی پرداخت.

وی با اشاره به سابقه همکاری خود با شهید رئیسی گفت: بنده به لحاظ توفیق همراهی با شهید رئیسی باید بگویم که بیش از ۳۰ سال با ایشان همکاری داشتم و آموخته‌های زیادی از ایشان آموختم.

اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: اساس حکمرانی در اندیشه نظری و رفتار عملی شهید رئیسی را حکمرانی مبتنی بر فقه حکومت اسلامی می‌دانم. شهید رئیسی مکرراً بر حکمرانی خدامحور تأکید داشت؛ او حکومت و دولت‌داری را مبتنی بر این می‌دانست که حاکمیت و دولت عطیه خداوند به جهان بشریت است.

وی افزود: او معتقد بود به آن چیزهایی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است. او تأکید داشت که باید خداوند را بشناسیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت شهید رئیسی ادامه داد: او بر این باور بود که باید دولت را نعمتی از سوی خدا بدانیم و این نعمت را باید در مسیری هزینه کنیم که خداوند به آن امر کرده است.

اسماعیلی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از خصیصه‌های شهید رئیسی این بود که دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد. او معتقد بود در این حکمرانی که خداوند نصیب ما کرده است، نمی‌شود، نمی‌توانیم، نمی‌گذارند، امکانات نداریم و هر کس بیاید انجام دهد، نداریم. او تأکید داشت ما می‌توانیم و نباید از کنار چاله‌ها عبور کنیم، بلکه باید چاله‌ها را چاره و حل کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: وی معتقد بود مأموریت دولت شناخت و حل مسائل است و دولت باید برای مسائل چاره‌سازی کند و این کار امکان‌پذیر نیست مگر با دولتی که برنامه‌محور باشد.

وی ادامه داد: شهید رئیسی پیش از نشستن بر صندلی ریاست قوه قضائیه، سند تحول قوه قضائیه را تدوین کرد و به محضر رهبر انقلاب اسلامی تقدیم کرد که این نشان می‌دهد وی فردی برنامه‌محور بود. همچنین در دولت نیز سند تحول دولت مردمی را تدوین کرد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حکمرانی شهید رئیسی ولایتمدار بود و امام را رهبر، حاکم و دولت را خدمتگزار می‌دانست. او معتقد بود نباید برای رهبری هزینه ایجاد کرد و هرچه دستاورد وجود دارد، باید در سبد ولایت قرار گیرد و قصورها متوجه کارگزاران باشد.

وی افزود: شهید رئیسی مردم را یعنی همه مردم اعم از کسانی که به وی رأی دادند یا ندادند، اشرف مخلوقات می‌دانست و برای خدمت به آنان تقدس قائل بود. خدمت به مردم را موجب رضایت خداوند می‌دانست. او از عمق جان باور داشت که پیروزی و تحقق ایران قوی دو رکن نصرت الهی و همراهی مردم را دارد.