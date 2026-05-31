به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: هدف قرار دادن مراکز و زیرساخت‌های خدمت‌رسان از جمله ساختمان هواشناسی بوشهر اقدامی ضدانسانی و مغایر با اصول و قواعد مسلم حقوق بین‌الملل است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به نقش مهم و اثرگذار مجموعه هواشناسی در مدیریت شرایط جوی و پیشگیری از بروز حوادث اضافه کرد: اطلاعات، پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های به‌موقع هواشناسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات، افزایش آمادگی دستگاه‌ها و حفظ جان و مال مردم دارد.

وی افزود: هر اندازه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بیشتر باشد، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر، مدیریت بهتر شرایط و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه پیشگیری، یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دستگاه‌هایی همچون هواشناسی می‌تواند در مدیریت بحران، کاهش آسیب‌ها و صیانت از منافع عمومی بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت استمرار تعامل میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های تخصصی استان تأکید کرد و گفت: تقویت این ارتباطات، علاوه بر کمک به حل مسائل و چالش‌ها، می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقای سطح خدمات و تأمین بهتر منافع مردم فراهم کند.

در این نشست، راهکار‌های توسعه همکاری‌ها، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی هواشناسی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها در شرایط خاص جوی مورد بررسی قرار گرفت.