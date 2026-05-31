به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار سعید مطهریزاده اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری دستگاههای اجرایی موفق به کشف ۲۱۵ تن برنج احتکارشده، ۴۸ تن آهنآلات و میلگرد و یکونیم تن آرد شدند.
وی افزود: در این رابطه ۴ نفر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: این افراد قصد داشتند از شرایط جنگی کشور سوءاستفاده کرده و با احتکار کالاهای اساسی به سودهای نامتعارف برسند.
سردا مطهریزاده تأکید کرد: به کسانی که به دنبال احتکار یا سودجویی از شرایط موجود و آسیبزدن به اقتصاد جامعه هستند هشدار میدهیم پلیس با جدیت کامل با آنان برخورد خواهد کرد.
