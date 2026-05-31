به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح یکشنبه به خبرنگاران بیان کرد: با موافقت کارگروه امور زیربنایی استان، ۱۴ واحد جدید پرورش مرغ گوشتی در استان احداث می‌شود که ظرفیت تولیدی آن‌ها در مجموع به ۵۶۰ هزار قطعه در هر دوره جوجه‌ریزی می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها در راستای تحقق امنیت غذایی و کاهش وابستگی به تامین گوشت مرغ از خارج استان دنبال می‌شود و می‌تواند نقش موثری در تکمیل زنجیره ارزش صنعت طیور و ایجاد ثبات در بازار پروتئین منطقه داشته باشد.پ

وی افزود: صدور مجوز برای این ۱۴ واحد مرغداری ۴۰ هزار قطعه‌ای صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی از نقشه راهبردی سازمان برای دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گوشت سفید به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر بخشی از نیاز استان به محصولات پروتئینی از استان‌های همجوار تامین می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه‌ساز نوسانات قیمتی در بازار مصرف است؛ با بهره‌برداری از ظرفیت جدید، بخش قابل‌توجهی از شکاف عرضه و تقاضا جبران خواهد شد.

دهمرده با اشاره به موقعیت راهبردی سیستان و بلوچستان بیان کرد: برنامه توسعه واحدهای مرغداری تنها محدود به تامین نیاز داخلی نیست و با توجه به هم‌مرزی استان با کشورهای همسایه و دسترسی به بازارهای هدف، این واحدها با رعایت استانداردهای بهداشتی و ضوابط فنی دامپزشکی احداث می‌شوند تا علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، زمینه صادرات و ارزآوری محصولات پروتئینی نیز فراهم شود.

وی تاکید کرد: توسعه صنعت پرورش طیور به عنوان یک صنعت پیشران، به شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و رشد صنایع وابسته و تبدیلی از جمله کارخانه‌های خوراک دام و طیور و کشتارگاه‌های مدرن کمک می‌کند و در نهایت ثبات قیمت برای مصرف‌کننده و سودآوری برای تولیدکنندگان را به همراه خواهد داشت.