واکسیناسیون رایگان بیش از ۴ هزار رأس دام سبک در مناطق عشایری نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مره‌ئی ظهر سه شنبه به خبرنگاران از اجرای اردوی جهادی در دورترین نقاط روستایی و عشایری شهرستان نیکشهر خبر داد و گفت: در این عملیات، بیش از ۴ هزار و ۹۲۵ رأس دام سبک علیه بیماری‌های استراتژیک واکسینه شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نیکشهر با اشاره به جزئیات این عملیات در دهستان «چاهان» از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر اظهار داشت: این اردوی جهادی با هدف صیانت از سرمایه‌های دامی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار دامی و مشترک بین انسان و دام در ۶ واحد دامی هدف‌گذاری و اجرا شد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش بهره‌برداران افزود: علاوه بر اقدامات فنی، برگزاری دوره‌های آموزشی چهره‌به‌چهره با محوریت شناخت و کنترل بیماری‌های واگیر دامی و مشترک انسان و دام در دستور کار قرار گرفت تا دامداران با بهره‌گیری از راهکارهای نوین، در مسیر ارتقای سطح امنیت غذایی استان گام بردارند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نیکشهر، اقدامات صورت گرفته در این عملیات میدانی را به شرح ذیل اعلام کرد: عملیات مایه‌کوبی: ایمن‌سازی ۴ هزار و ۹۲۵ رأس دام سبک علیه بیماری‌های طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و بروسلوز (تب مالت). پایش و مراقبت فعال: معاینه بالینی گله‌های مستقر در مناطق عشایری برنامه آموزشی ترویجی: ارائه آموزش‌های کاربردی به دامداران در خصوص روش‌های پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی و مشترک انسان و دام.

مره‌ئی در پایان تصریح کرد: تلاش برای ارائه خدمات بهداشتی در دوردست‌ترین نقاط استان، تجلی تعهدِ همکارانِ این اداره کل به خدمت‌رسانی به اقشار مولد و صیانت از بهداشت عمومی جامعه است.

شایان ذکر است، استان سیستان و بلوچستان به دلیل دارا بودن مرزهای طولانی و هم‌جواری با کشورهای همسایه، همواره نیازمند اجرای مراقبت فعال بویژه در خصوص بیماریهای فرامرزی مانند تب برفکی، لمپی اسکین و... است که این امر با حضور مستمر تیم‌های عملیاتی دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری محقق می‌شود.