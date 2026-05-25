برداشت ۱۰ هزار تن زردآلو از باغات سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نارویی با اشاره به فصل برداشت زردآلو در سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون حدود ۶ هزار تن زردآلو از سطح باغات استان برداشت شده و پیشبینی میشود این میزان تا پایان فصل برداشت به حدود ۱۰ هزار تن برسد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: هماکنون یکهزار و ۳۳ هکتار از باغات ساستان به کشت زردآلو اختصاص دارد که از این میزان، ۹۴۰ هکتار بارور و ۹۳ هکتار آن غیربارور است.
وی با بیان اینکه برداشت زردآلو در استان از اواخر اردیبهشتماه آغاز شده است، اظهار داشت: این روند تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت و محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز بازار داخل استان، به سایر استانها نیز ارسال میشود.
نارویی با اشاره به کیفیت زردآلو در سیستان و بلوچستان بیان کرد: بهدلیل شرایط اقلیمی مناسب، زردآلوهای تولیدی استان از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند و علاوه بر مصرف تازهخوری، بخشی از محصول برای تولید خشکبار و سایر فرآوردههای غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تفتان، میرجاوه, خاش و زاهدان را مهمترین شهرستانهای تولیدکننده زردآلو در استان برشمرد و ادامه داد: ارقام شکرپاره، قرمز شاهرود، قیسی، تهرانی، مشهدی و ارقام مرغوب محلی بیشترین سهم را در سطح زیرکشت و تولید این محصول دارند.
نارویی با اشاره به ارزش تغذیهای این میوه تابستانی گفت: زردآلو سرشار از ویتامینهای A، C، E، بتاکاروتن و همچنین مواد معدنی نظیر پتاسیم و آهن است و مصرف آن در تقویت سیستم ایمنی بدن، سلامت بینایی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کاهش کلسترول خون و کمک به سلامت پوست و مو نقش موثری دارد.
